Pedro Reis Betina: a gata empresária e sócia de um cat café em Brasília

Betina é uma gatinha paraplégica de quatro anos nascida no entorno do Plano Piloto de Brasília. Após um vídeo pedindo por sua adoção chegar em Mariana Eduarda Brod, uma bela parceria começou. Além do carinho entre pet e tutora, a empresária e a felina compartilham um cat café de sucesso na capital.

Antes mesmo de conhecer Betina, Mariana já amava os gatos e sonhava com um empreendimento voltado para os bichinhos. “Eu estava com cerca de 80% do projeto do cat café em andamento quando vi um vídeo pedindo o resgate de uma gata paraplégica” , relembra a empresária gaúcha residente em Brasília.

Decidida a ajudar, ela acolheu a gatinha de apenas 40 dias, que se arrastava pelo chão. Batizada de Betina, que significa “Presente de Deus”, ela rapidamente ganhou um lugar especial no coração de Mariana e de todos que a conheciam.

Betina mudou os rumos do cat café, ao inspirar o nome do estabelecimento e também ao se tornar literalmente sócia da empresa. “Meu contador acha incrível que ela tenha participação nos lucros do café, mas é o justo, pois usamos sua imagem e contamos sua história” , comenta a tutora e sócia.

Inicialmente, Mariana pensava em um nome mais comercial, mas a história de sua gata trouxe algo com mais significado para a causa. “Minha mãe sugeriu ‘Betina Cat Café’, argumentando que a história dela ajudaria a desmistificar os gatos com necessidades especiais” , conta Mariana.

A presença de Betina tornou o ambiente mais lúdico e atraiu uma comunidade de “Betina Lovers”. Produtos com a imagem da gata esgotam rapidamente, e sua história promove a adoção de outros gatos especiais.

A presença de Betina no café é cuidadosamente planejada. “Toda quinta-feira, Betina estará no café das 15h às 18h” , afirma Mariana. A gata, que possui um carrinho moderno para se locomover, é um ícone e atualmente conta até com patrocínio de grandes marcas do nicho pet.

O café

Em 2 de julho de 2022, o Betina Cat Café abriu suas portas, trazendo um conceito novo para Brasília. A inauguração não foi isenta de desafios. “O café estava pronto, mas os gatos estavam muito medrosos. Esperei cinco dias até que eles se acalmassem” , recorda Mariana. Desde então, o café nunca fechou no negativo e tem conquistado cada vez mais seguidores e clientes fiéis.

O grande forte do Betina Cat Café, além de toda a decoração temática, é o espaço de convivência com os gatos, batizado de gatoterapia. “Cobramos um real por minuto para a gatoterapia, e esse valor é 100% destinado aos custos com eles” , explica Mariana.

Todos os felinos que vão para o estabelecimento são resgatados por uma parceira e estão para adoção. Cada bichinho tem um currículo detalhado, e o processo de acolhimento é rigoroso para garantir que os animais encontrem lares seguros e amorosos.

O sucesso do empreendimetno impulsionou planos de expansão . “A ideia agora é abrir a segunda unidade do Betina em Brasília no próximo ano e finalizar o processo de franquia” , revela Mariana. O projeto apoia protetores e ONGs e em dois anos mais de 500 gatos foram adotados através do café.

Mariana e Betina planejam lançar um curso sobre como usar o amor pelos animais em um negócio lucrativo e com propósito. “O curso ensinará como pegar o seu ideal e a paixão pelos bichinhos e transformá-los em um negócio com valor e missão” , diz Mariana. Parte das vendas do curso será destinada a ONGs e à causa animal, reforçando o compromisso do Betina Cat Café com a comunidade.

