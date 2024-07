Yumi Kuwano Saiba onde curtir festivais durante as férias de julho

Além de Brasília , que recebe o Na Praia Festival nos fins de semana de julho a setembro, outras cidades brasileiras também contam com uma programação recheada desse tipo de evento que reúne diversas atrações musicais e experiências únicas. Para quem quer aproveitar as férias de julho para curtir momentos especiais com muita diversão, pode ficar tranquilo e fazer as malas porque as opções são para todos os gostos.

Alma Festival (RJ)

Reúne música, games, artes e esportes no Riocentro, no próximo sábado (13). O festival contará com grandes nomes do Rap, Hip Hop e Funk, como 30praum, Matuê, Teto, Wiu, L7nnon, Filipe Ret. São mais de 15 atrações em dois palcos.

A expectativa é receber mais de 20 mil pessoas.

Festival de Campos do Jordão

Para os fãs da música clássica, a opção é o maior e tradicional evento de música clássica da América Latina, realizado entre junho e julho. Uma das atrações é a premiada Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A programação é 100% gratuita e acontece em Campos do Jordão e na capital.

Festival de Inverno de Ouro Preto

Até 28 de julho, a cidade mineira histórica que é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1980, ganha ainda mais vida com o seu tradicional festival de inverno. Grandes nomes da música brasileira como Barão Vermelho e Ana Carolina fazem parte da programação, que ainda conta com o pagode do Sorriso Maroto. A Orquestra Ouro Preto ainda se apresenta com o cantor João Bosco em um concerto. Além dos shows, esta edição terá parques e unidades de conservação municipais, oferecendo uma programação especial para toda a família.

Inverno nas Montanhas

Em Monte Verde, também em Minas, o festival que celebra a cultura local e a estação mais fria do ano já começou e vai até 0 dia 27 de julho. Sem atrações famosas, a opção é perfeita para quem quer aproveitar com mais tranquilidade e conhecer uma nova cultura no friozinho das montanhas.

Festival Sesc de Inverno

Com mais de 550 atrações, o Festival Sesc de Inverno é realizado no estado do Rio de Janeiro em mais de 20 cidades, incluindo Petrópolis, Búzios e Cabo Fio, de 12 a 28 de julho.

Festival de Inverno Poços de Caldas

São 140 atrações incríveis de música, teatro, dança, circo e mais, de 12 a 28 de julho. Durante 17 dias, 500 artistas vão encher a cidade de arte e diversão para todas as idades em diferentes pontos de Poços de Caldas, Minas Gerais.

Festival de inverno Amparo

A festa vai até o dia 28 de julho na Praça Pádua Salles, com mais de 150 atrações gratuitas, incluindo música, teatro, dança e artes plásticas. Nesta edição passam pelo palco do evento o cantor Daniel Boaventura, Diogo Nogueira, Ira, Ultraje a Rigor, Banda Malta, Maria Cecília & Rodolfo, Falamansa, Vanessa da Mata, Fafá de Belém, João Bosco & Vinícius, entre outros nomes. Ao todo, são quatro palcos, além de exposições e oficinas culturais e uma estrutura com praça de alimentação completa para receber o público.

