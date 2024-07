Redação GPS Ronda da Moda GPS: confira os destaques fashion da semana

Neste domingo (7), o GPS|Brasília traz as últimas tendências e lançamentos do mundo da moda com sua tradicional Ronda da Moda. O resumo desta semana destaca uma série de colaborações inovadoras, coleções comemorativas e lançamentos de marcas renomadas, proporcionando um panorama completo das novidades que estão agitando o universo fashion.

Tommy Jeans

A Tommy Hilfiger apresenta a coleção-cápsula “TOMMY JEANS X HIGH”, desenvolvida em parceria com a marca brasileira de streetwear HIGH. Inspirada pelo estilo Y2K, a coleção incorpora elementos nostálgicos do streetwear, com peças que simbolizam autenticidade e estilo. “Essa cápsula é sobre twists divertidos e nostálgicos no streetwear”, afirma Tommy Hilfiger.

“Ao unir o melhor de cada marca, conseguimos criar uma coleção que representa os valores e estéticas de ambas. Da bandeira reimaginada e da inserção das cores da Tommy Jeans às silhuetas oversized, além do shape de skate com o logo da coleção – que particularmente é minha peça favorita –, é incrível ver a energia vibrante dessa colaboração ganhar vida.”

Santa Lolla

Celebrando 20 anos de história, a Santa Lolla apresenta sua primeira campanha do Verão 2025, destacando ícones e elementos autorais que consolidaram a marca como referência no mercado de moda nacional. A coleção celebra a trajetória da Santa Lolla, trazendo narrativas inspiradoras que relembram o legado da marca.

Pucci Eyewear

A nova coleção da Pucci Eyewear combina aspectos lúdicos com elegância, características presentes na marca desde sua origem. O design futurista dos modelos de sol se une às silhuetas vintage dos óculos de grau, criando armações que brincam com cores e transparências. O inovador fishtail, inspirado na etiqueta dos arquivos “Capri Sport” de 1953, se transforma em um detalhe icônico, reforçando a identidade única da marca.

‘Respiros’: Damyller

A Damyller, grife nacional focada em denim sustentável, apresenta sua mais nova coleção, “Respiros”. Com uma paleta de tons claros, a coleção traz leveza e frescor ao guarda-roupa da temporada, oferecendo um toque de casualidade ideal para dias descontraídos.

TUDOR

A TUDOR retorna aos circuitos automobilísticos com a equipe Visa Cash App RB, composta pelos pilotos Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. A marca lança o novo Black Bay Ceramic “Blue”, celebrando sua longa história de apoio a competições automobilísticas e reafirmando sua presença no universo da Fórmula 1®.

Ryzí

A Ryzí, marca brasileira de acessórios handmade conceituais em couro, lança a coleção ‘Timeless’. Celebrando seu legado, a linha traz peças clássicas com uma paleta de cores neutras, traduzindo a atemporalidade através do DNA moderno e futurista da marca.

David Beckham e BOSS

O ícone do esporte e da moda, David Beckham, encantou na abertura de um renomado campeonato de tênis em Londres, usando um terno personalizado da BOSS. O look sofisticado incluía um terno full canvas e peito único, em mélange bege de bisão e lã virgem, com gola entalhada e calças afuniladas, complementado por uma gravata de malha de seda e uma camisa azul de algodão.

The post Ronda da Moda GPS: confira os destaques fashion da semana first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .