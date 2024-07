Agência Brasília Festival Brinca garante diversão durante as férias

Começou neste neste fim de semana e segue até o dia 28 de julho o Festival Brinca+ no museu Sesi Lab, que fica no Setor Cultural Sul, no centro de Brasília. A programação é extensa, e segundo Claudia Ramalho, superintendente de Cultura do Sesi, o festival é uma oportunidade para aproximar ainda mais as crianças do espaço do museu e promover formas diferentes de aprendizagem.

Neste domingo (7), o museu recebeu o show de Helio Ziskind, conhecido por suas canções para o público infantil, com ajustes na iluminação e no som, para receber pessoas autistas ou com outras neurodivergências.

O museu conta ainda com educadores capacitados para fazer o acompanhamento durante todas as visitas. Também haverá visitas exclusivas para a comunidade surda. Para retirar os ingressos, que são gratuitos, é necessário acessar este endereço.

O Sesi Lab é um espaço inédito que conecta arte, ciência e tecnologia, aberto a todos os públicos. No espaço, é possível interagir com equipamentos que explicam, na prática, diferentes conceitos científicos, fenômenos naturais e sociais.

As experiências propostas têm por objetivo fazer o ouvinte investigar tais fenômenos, refletir sobre novas possibilidades de futuro e, principalmente, se divertir.

A programação multidisciplinar, orientada por uma abordagem educativa criativa e inovadora, inclui exposições temporárias e permanentes, festivais, seminários, workshops, oficinas, residências artísticas, cinema, e atividades orientadas à cultura maker. O Sesi Lab funciona no antigo Touring, em um edifício icônico de Oscar Niemeyer, com quase 7,5 mil metros quadrados, próximo à Esplanada dos Ministérios.

O museu devolve à sociedade uma obra tombada como um bem cultural, inteiramente restaurada. A localização está diretamente relacionada com o propósito de ser um hub de difusão democrática de conhecimento para todas as regiões do país.

O DNA desse projeto contempla tecnologias sociais e educacionais desenvolvidas há décadas pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), se conectando com as novas demandas e as rápidas mudanças do mundo para propor ações, colher ideias e valorizar a diversidade.

Confira aqui a programação.

