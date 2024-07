Redação GPS Dia do Chocolate: onde comemorar em Brasília

Neste domingo (7) é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, um dos doces mais amados no Brasil. Em 2023, o consumo de chocolate no País atingiu 805 mil toneladas, de acordo com a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas). A escolha dessa dta pode estar associado à chegada do chocolate na Europa no século XV, onde rapidamente se tornou um símbolo de status entre a nobreza, conhecido como “ouro negro”.

Para os apaixonados por chocolate que desejam comemorar essa data especial, diversos restaurantes em Brasília prepararam sobremesas exclusivas. Confira:

Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte)

No Bla’s, comandado pelo chef Gabriel Blas, a Mousse da Vovó é uma receita tradicional de família, com um toque especial de crocantes e flor de sal. A Torta Trufada de Chocolate é outro destaque, combinando castanha de caju crocante e biscuit de cacau. O ambiente acolhedor e a decoração contemporânea tornam a experiência ainda mais agradável.

Don Romano (QI 11 Lago Sul e 209 Norte)

O Don Romano oferece o sofisticado Semifreddo di cioccolato, uma sobremesa cremosa e rica em sabores de chocolate meio amargo e ao leite, com um toque de amêndoas. Para os fãs de pizzas doces, a Lady Laura é uma excelente escolha, disponível em versões com morango ou banana e chocolate.

Los Santos ( SRTVN Ed. Radio Center – Asa Norte)

A pizzaria e panificadora Los Santos destaca-se por suas sobremesas irresistíveis, como o Cruffin, uma massa de croissant recheada com trufa de chocolate, e o Pain au chocolat. Para os verdadeiros chocólatras, o Supreme Chocolate Trufado é uma massa mil folhas com um recheio generoso de chocolate.

Horta (202 Sul)

O Horta é conhecido por sua culinária saudável e ingredientes frescos. Entre suas opções de sobremesa, destacam-se o Cremoso de chocolate, uma mousse de chocolate com calda natural de fruta sazonal, e o gelato de chocolate belga diet.

Benita Paninoteca (402 Sul)

A Benita Paninoteca oferece uma variedade de massas artesanais e opções de brunch. Para o Dia do Chocolate, a casa apresenta sobremesas como o Mini Mousse de Chocolate e o clássico Petit Gateau de Chocolate com Sorvete. Além disso, o Chocolate Quente é uma opção reconfortante para os dias mais frios.

Pobre Juan (Shopping Iguatemi Brasília)

No Pobre Juan, o Dia do Chocolate é celebrado com sobremesas como a Taza Brownie, com pedaços de brownie de chocolate, brigadeiro e praliné de amêndoas, e a torta de chocolate, leve e macia. Outra delícia é o Deep Cookie, servido com calda de chocolate e crumble de pistache.

Fazenda Churrascada (Setor de Clubes Esportivos Sul)

A Fazenda Churrascada oferece opções deliciosas como o Mousse de Chocolate e Café, uma combinação de chocolate belga e café arábica, e a Bola de Sorvete de Chocolate, um gelato italiano artesanal. Para comemorações em grupo, o Bolo Brigadeiro é uma escolha popular.

Nube Café (405 Sul e 910 Sul)

Especializado em macarons, o Nube Café apresenta uma ampla variedade de sabores, como Brigadeiro, Choco Caramel e Oreo. Os cookies recheados, disponíveis em diferentes versões, são outro destaque.

Piselli Brasília (Shopping Iguatemi Brasília)

O Piselli Brasília, com suas raízes italianas, oferece sobremesas irresistíveis como o La Dolce Vitta, um creme de mascarpone com ganache de chocolate callebaut, e o Spumone di Cioccolato, uma mousse de chocolate com geleia de laranja.

Mezanino da Torre de TV

Com a melhor vista de Brasília, o Restaurante Mezanino da Torre de TV é famoso por seu ambiente descontraído e menus elaborados. Para o Dia do Chocolate, a Torta de Chocolate Belga com Sorvete de Cajá-Manga é a pedida perfeita. A combinação do chocolate 70% com o sorbet de cajá-manga oferece uma experiência única de sabor.

