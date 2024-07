Caio Barbieri Cortejo Afro marca os 20 anos da Política Nacional Cultura Viva em Salvador

Ao som de tambores e afoxés, um cortejo animado percorreu a orla do bairro do Rio Vermelho, em Salvador, no último sábado (6), para comemorar os 20 anos da Política Nacional Cultura Viva (PNCV). O evento contou com a presença da ministra da Cultura , Margareth Menezes , e reuniu cerca de 250 pessoas, entre parlamentares, autoridades, mestres, gestores e fazedores de cultura de todo o país.

Em declaração durante a celebração, a ministra destacou a importância da PNCV como uma política abrangente e descentralizada, que promove a conexão entre cultura, educação, desenvolvimento e inclusão social.

“A Cultura Viva materializa a conexão entre cultura, educação, desenvolvimento, inclusão social, cidadania como política de cultura abrangente e descentralizada, em rede, em diálogo e escuta com as comunidades, com os territórios e com o povo brasileiro”, afirmou Margareth Menezes.

Além disso, a ministra ressaltou a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que beneficiará os mais de 5.900 Pontos de Cultura espalhados pelo país. A PNCV receberá anualmente R$ 388 milhões da PNAB, que serão destinados a estados e municípios para investimentos culturais. No entanto, Margareth Menezes destacou a importância da sociedade civil acompanhar a execução dos investimentos.

O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, presente no evento, enfatizou a importância dos Pontos de Cultura como representantes da diversidade brasileira.

“Os Pontos de Cultura são as expressões dessa rica diversidade cultural que nós temos. É preciso fortalecê-la, incentivá-la, valoriza-la. Não existe coesão nacional de nenhum povo sem a cultura no mundo”, explicou.

O evento também contou com uma programação artística diversificada, com apresentações de artistas como Márcia Castro, Roda de Sambareggae, Afoxé Filhos de Gandhi, Afoxé Filhos do Congo, Bancoma, Charanga da Cultura Viva, Mãe Beth de Oxum, entre outros.

Antes do cortejo, a ministra se reuniu com membros da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPdC) para discutir sugestões de ações estratégicas para fortalecer a PNCV nos próximos 20 anos. Entre as demandas estão a institucionalização do Movimento Nacional Cultura Viva, capacitação dos agentes culturais e simplificação dos processos para acessar recursos federais.

O ato celebrativo faz parte do Encontro Nacional Cultura Viva 20 anos, que aconteceu entre os dias 3 e 6 de julho, com debates sobre os avanços, desafios e o futuro da PNCV, além de capacitações da rede. O evento foi organizado pelo MinC em parceria com universidades e apoio do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador.

