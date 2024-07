Yumi Kuwano Brasileiras marcam presença na Semana de Alta Moda da Dolce

Neste ano, a Dolce & Gabbana escolheu a ilha italiana Sardenha para apresentar as três coleções mais luxuosas da marca: alta moda, alta sartoria (feminina e alfaiataria) e alta joalheria. A Semana de Alta Moda reuniu personalidades de todo o mundo, inclusive brasileiros, que estiveram presentes para participar do grande espetáculo com cinco dias de duração e que representa a mais pura essência da grife italiana.

Com apresentação de Christina Aguilera na abertura, no jantar de boas-vindas, o evento reuniu clientes, amigos de Domenico Dolce e Stefano Gabbana e celebridades como Alessandra Ambrosio, Halle Bailey, Halle Berry, Katy Perry, Maluma, Maria Carla Boscono e Naomi Campbell. Todos convidados para vivenciar momentos inesquecíveis Dolce & Gabbana na paradisíaca ilha no Mediterrâneo.

Amiga de longa data do brasiliense Guilherme Siqueira — ele foi um dos fundadores do GPS|Brasília — e companheiro de Domenico Dolce, Vivianne Leão Piquet é presença esperada nestas datas da dupla de estilistas.

Outra brasileira que marcou presença na Semana de Alta Moda foi Iara Jereissati, ao lado de sua filha, a adolescente Maria Clara. Todos os looks da empresária do grupo Iguatemi, e que está entre as musas do livro da grife italiana “Queens of Alta Moda”, foi assinado pelo stylist também brasiliense Yan Acioli, que além de Iara veste celebridades como a atriz Juliana Paes.

A coleção de alta joalheria da Dolce & Gabbana foi a primeira a ser apresentada em desfile na noite seguinte. Com peças feitas a partir de filigranas, a técnica de aplicação e entrelaçamento de fios de ouro faz com que a joia seja tão fina e delicada que chega a parecer um tipo de renda.

Com muita referência à cultura sardenha, o desfile de alta moda foi realizado nas ruínas da antiga cidade de Nora. Vestidos fluidos plissados tomaram conta da passarela. Decorados com corsets dourados, coletes tipo armaduras, maxicolares e brincos imponentes, as modelos desfilaram apenas de sapatos baixos.

Na alta sartoria, os designers utilizaram ainda mais referências locais dentro do tema “Alta costura mediterrânea”, com trajes cerimoniais em cores marcantes, bordados complexos e muitos detalhes.

Como não poderia ser diferente, a modelo Alessandra Ambrósio estava na fila A dos desfiles. A influenciadora Silvia Braz completou a lista de brasileiros, que contou ainda com o ator Cauã Reymond entre os convidados da semana que teve Katy Perry como atração do evento de encerramento.

