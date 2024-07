Yumi Kuwano 3 receitinhas deliciosas e fáceis com chocolate

Dia 7 de julho é comemorado o Dia Mundial do Chocolate , mas a gente sabe que não tem dia para se deliciar com sobremesas e lanchinhos que têm ele como ingrediente principal. Por isso, o GPS|Brasília trouxe três receitas super fáceis e rápidas para fazer não só neste domingo, mas a qualquer momento da semana.

Pudim de chocolate

Esse pudim fica pronto em cinco minutos e é uma sobremesa perfeita para um fim de semana com visita ou para servir para as crianças durante as férias.

Ingredientes:

300 ml de leite

2 caixas de creme

2 caixas de leite condensado

1 xícara de cacau em pó

2 saches de gelatina sem sabor hidratados em 10 colheres de sopa de água

Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos a gelatina. Depois de misturar bem, acrescente a gelatina hidratada e bate um pouco mais até incorporar. Coloque tudo em uma forma e leve à geladeira por cerca de quatro horas. Depois é só desenformar e pode jogar uma caldinha por cima, se desejar ainda mais “chocolatudo”.

Bolinho de chocolate com banana

Ingredientes:

3 bananas grandes e maduras

¼ de xícara de chá de manteiga com sal derretida

¼ de xícara de chá de óleo de coco

¾ de xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de chocolate meio amargo em pedaços

Modo de preparo: amasse as bananas, adicione a manteiga derretida, o óleo, o açúcar, o ovo, misture e reserve. Em outra tigela, coloque a farinha, o chocolate em pó, misture tudo e junte à mistura líquida. Acrescente o chocolate em pedaços, incorporando tudo e transfira para uma forma untada e enfarinhada. Asse o bolo em forno pré-aquecido a 180º graus por cerca de 35 minutos e pronto.

Chocolate quente

E para fechar, que tal um chocolate quentinho para esquentar neste friozinho?

Ingredientes:

250ml leite

1 caixa de creme de leite

150g chocolate meio amargo ou ao leite

2 colheres de sopa de cacau em pó 50%

1 colher de chá de extrato de baunilha (opcional)

Modo de preparo: mexa até sentir que a textura já encorpou e desliga. Esse é o momento que ele vai engrossar. Em poucos minutos ele já fica cremoso!

