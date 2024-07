ESTADÃO CONTEÚDO Vencedor do Oscar, versão de Godzilla em preto e branco estreia nos cinemas

Godzilla Minus One, que levou o Oscar de efeitos visuais deste ano, está de volta ao Brasil , em nova versão: a partir de 18 de julho, os fãs poderão conferir o longa do diretor Takashi Yamazaki em preto e branco. Espécie de homenagem ao primeiro filme da série, lançado há 70 anos, Godzilla Minus One/Minus Color (Godzilla Minus One/Sem Cor) só foi exibido antes no Japão , onde foi produzido.

“ As imagens em preto e branco fazem Godzilla parecer muito realista e documental, o que causa ainda mais medo”, afirmou Yamazaki, que disse ter ficado “com as pernas bambas” ao ver a primeira aparição do kaiju em Minus Color. “Mesmo já o tendo visto muitas vezes, sentimos algo muito diferente nesta versão. Não é só para quem gostou, é para quem vai vê-lo pela primeira vez .”

Responsável pelo primeiro Oscar da franquia, Godzilla Minus One é considerado um resgate do espírito que motivou a criação do personagem nos anos 1950, já que a produção retoma a associação entre o terror atômico e o surgimento do kaiju. Ambientado no Japão pós-Segunda Guerra, o longa narra os esforços do piloto camicase Kichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) que, após sobreviver ao ataque do monstro gigantesco, decide se unir a um grupo de veteranos para descobrir como derrotá-lo e vingar a morte dos entes queridos.

Elogiado por diretores como Guillermo del Toro (de O Labirinto do Fauno) e Christopher Nolan (de Oppenheimer), Godzilla Minus One/Minus Color estará disponível nas versões dublada e legendada. A versão original está na Netflix.

