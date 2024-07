Yumi Kuwano Streaming: 5 novas produções com atores renomados para assistir

É cada vez mais comum ver atores renomados do cinema mundial nas telas dos streamings . E como não poderia ser diferente, o GPS|Brasília preparou uma listinha com opções de filmes e séries lançadas nos últimos dias ou que ainda vão estrear. Com gêneros para todos os gostos, que vão da comédia ao suspense, as histórias envolventes que contam com atuações impecáveis prometem prender o telespectador do início ao fim.

Uma Astronauta Quase Perfeita , com Emma Roberts, conta a história de Tiffany Rex Simpson, uma jovem da Flórida que desde criança sonhou em ir ao espaço. Até que ela faz uma inscrição programa de treinamento de astronautas da NASA e mesmo não tendo nenhuma experiência na área, é aceita graças à ajuda de sua amiga. A comédia está disponível no Prime Video.

Eddie Murphy estrela Um Tira da Pesada 4 , na Netflix. O policial Axel Foley volta para resolver crimes, quarenta anos depois de seu primeiro caso em Beverly Hills. quando sua filha (Taylour Paige) é ameaçada. Eles se unem para resolver o caso, ao mesmo tempo em que pensa em passar o bastão para uma nova geração da polícia.

Tudo em Família com Nicole Kidman é uma comédia romântica com Nicole Kidman e Zac Efron. O filme conta a história de Brooke e Chris, um ator narcisista e prepotente para quem sua filha, Zara, trabalha. Após se conhecerem por acaso, os dois se apaixonam, mas precisam enfrentar o maior obstáculo: Zara.

A Mulher no Lago , que tem Natalie Portman como protagonista, é uma adaptação do best-seller de Laura Lippman. A trama se passa nos anos 1960, quando um assassinato muda a vida de Madeline Schwartz, que tinha uma vida tranquila, há quase 20 anos casada e dona de casa. Em busca de emoção, ela começa a colaborar com a polícia de Baltimore no caso e consegue um trabalho como jornalista investigativa. No novo trabalho, ela acaba cruzando o caminho de Cleo Sherwood (Moses Ingram), uma mulher batalhadora e envolvida em muitos projetos, comprometida em avançar a agenda progressista e negra da cidade. O elenco ainda conta com David Corenswet e Mikey Madison e estreia em 19 de julho na Apple TV.

A última indicação é a série brasileira Pedaço de Mim , lançamento da Netflix, que é estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta. A nova minissérie nacional conta história de Liana, uma mulher que há muito tempo sonha em ser mãe. No entanto, a tão sonhada gravidez — de gêmeos — vem acompanhada de uma série de dilemas, um deles decorrente de um abuso que sofreu. A série já está disponível no catálogo do streaming e tem 17 episódios.

