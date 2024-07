Yumi Kuwano Produtor de Taylor Swift revela o segredo do sucesso da cantora

Jack Antonoff, produtor e amigo de Taylor Swift revelou os segredos por trás do sucesso do último álbum da artista, “The Tortured Poets Department”.

Em uma entrevista ao programa norte-americano Today Show, da NBC, o vocalista da banda The Bleachers contou detalhes sobre como funciona o escritório em Nova York onde produziu o álbum mais recente de Taylor, que já é o mais vendido do ano no mundo. O disco está há dez semanas seguidas no topo da Billboard 200, a principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

“ Eu trabalho em um estúdio chamado Electric Lady e fico no terraço, que é quase como se fosse um pequeno apartamento. A gente faz todas as faixas lá em cima e, quando muitas pessoas ouvem elas, é maravilhoso porque é como se elas contivessem um pouco do estúdio. Você não ouve muitas músicas incríveis sobre um pedido de refeição. As coisas que você não entende direito e te fazem sentir dor são, geralmente, sobre as que valem a pena escrever ”, contou Jack.

Jack Antonoff também é o nome por trás da cantora Sabrina Carpenter, que foi para o topo das paradas com o hit “Espresso” — eleita pela Billboard a melhor música do ano e, pela Rolling Stone, a música do verão. Agora, o produtor cuida do próximo e quarto álbum da carreira de Lana Del Rei: Lasso, com previsão de lançamento em setembro.

The post Produtor de Taylor Swift revela o segredo do sucesso da cantora first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .