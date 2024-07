Yumi Kuwano Peça comemora 30 anos de grupo de teatro Caleidoscópio em Brasília

O novo espetáculo T.R.I.N.T.A, que celebra os 30 anos do grupo Caleidoscópio, será apresentado em curta temporada de 12 a 14 de julho, no Teatro Galpão Hugo Rodas – Espaço Cultural Renato Russo, na Asa Sul.

A peça -concerto é uma criação coletiva que usa o formato de show para contar a história de artistas que fizeram do teatro a sua arte e o seu ofício, atravessando questionamentos, angústias e alegrias. As histórias partem de testemunhos dos atores, com uma pitada de ficção, e são acompanhadas por músicas autorais.

No elenco, estão os atores mais antigos da trupe: Vanessa Di Farias, Raquel Aló, Claudio Lago e o próprio diretor e criador do grupo, André Amahro, que também empresta suas composições musicais à cena. O ator convidado Yuri Fidelis e o violonista Elias Santos, criador da trilha sonora, completam o grupo que sobe ao palco.

“ Cada novo grupo que se forma é também um novo rito que se inicia, uma nova configuração de trabalho. Cada ator é uma peça que o acaso lança sobre o tempo. Alguns voltam a aparecer e fixam uma presença maior, como Lilian França, Vanessa Di Farias, Bruno Palzatto e a dançarina Mirabai ”, afirma Amahro.

Livro

Além da peça, como parte das comemorações André Amahro também lança o livro “Viagem ao anel giratório – o espetáculo cênico e o espírito caleidoscópico”, fruto de suas pesquisas acadêmicas. Na obra, é investigado o chamado espírito caleidoscópico no espetáculo cênico, refazendo o percurso histórico em que o brinquedo e seus princípios foram evocados por encenadores interessados numa composição visual diferenciada para seus espetáculos.

O coletivo Teatro Caleidoscópio foi criado em 1994, a partir de um projeto de pesquisa. O nome faz referência aparelho óptico usado para orientar o trabalho biomecânico do ator e situá-lo expressivamente no espaço cênico. Com mais de 20 espetáculos, entre eles A órfã do Rei (Prêmio de Cultura 1996); Dionisos – o grande grito (Prêmio Ísis Baião 1999); Cascudo (Prêmio Sesc do Teatro Candango 2004); Traços ou Quando os alicerces vergam (Prêmio Ana Maria Rego 2007), No jardim de Mônica (Festival Internacional de Lima); Uma última cena para Lorca (Festival Arte y Comunidad 2012) e Trinta gatos e um cão envenenado, o coletivo se diz ser um grupo em constante movimento.

The post Peça comemora 30 anos de grupo de teatro Caleidoscópio em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .