Obras na Cidade do Rock já começaram para receber o maior festival do Brasil

Faltando pouco mais de dois meses para o Rock in Rio , a estrutura para a Cidade do Rock começa a ganhar forma com a montagem dos palcos Mundo e Sunset no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O evento receberá cerca de 700 mil pessoas em mais de 500 horas de experiências

Segundo a organização, as obras da Área VIP e o lounge do Rock in Rio Club já estão em andamento. Nos palcos New Dance Order, Global Village, Espaço Favela e Rota 85 também.

Além dos shows dos mais de 700 artistas que passarão pelo festival durante os sete dias, o público também poderá aproveitar todos os brinquedos do parque de diversões e o musical inédito “Sonhos, Lama e Rock ‘n Roll”. Feira Hype, uma Gourmet Square ainda maior e com nova proposta gastronômica , videomaping, balé aéreo e ativações de marca são algumas das experiências que os participantes vão ter no festival.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Ingressos para q uatro dias já estão esgotados, mas os fãs ainda podem adquirir suas entradas para os últimos três dias disponíveis, quando Avenged Sevenfold e Ed Sheeran são headliners, além do Dia Brasil, apenas com atrações nacionais.

