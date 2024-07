Redação GPS Mito? Entenda se o inverno é a melhor estação para tratar varizes e vasinhos

Com a quantidade de fake news que nos cercam diariamente, é inevitável duvidar de algumas coisas, principalmente relacionadas à saúde. Por isso, viemos desvendar: o inverno é a melhor estação para tratar varizes e vasinhos? De acordo com o angiologista e cirurgião vascular Rodolpho Reis, sim.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), estima-se que aproximadamente 38% da população brasileira sofre com varizes. Essa condição é mais prevalente entre as mulheres, com cerca de 45% delas apresentando varizes, enquanto nos homens essa taxa é de aproximadamente 30%.

O tratamento adequado pode melhorar significativamente a qualidade de vida dessas pessoas e considerar a estação certa para iniciar os cuidados pode proporcionar alívio significativo dos sintomas e prevenir maiores complicações.

De acordo com o angiologista e cirurgião vascular Rodolpho Reis, seja para os procedimentos menos invasivos ou mesmo intervenções cirúrgicas, o inverno é considerado a melhor época para quem precisa fazer o tratamento.

Atualmente, com o avanço das técnicas de tratamento é possível realizar procedimentos menos invasivos como a escleroterapia, uma injeção de uma solução diretamente nas veias varicosas, fazendo com que elas se fechem e desapareçam gradualmente.

“Procedimentos realizados no frio têm menos complicações, como infecções e inflamações, já que o calor pode aumentar a transpiração e favorecer a proliferação de bactérias. A recuperação em temperaturas mais baixas é geralmente mais tranquila e eficiente”, destaca o especialista.

O angiologista explica que o calor do verão tende a dilatar as veias e aumentar o inchaço nas pernas, agravando os sintomas das varizes.

“Durante o verão, as altas temperaturas provocam vasodilatação, aumentando os riscos de hematoma e edema na recuperação. O contrário acontece no inverno. Apesar desse efeito não ser tão pronunciado, nós, como especialistas, consideramos mais uma vantagem a realização do tratamento das varizes e vasinhos no inverno”, afirma o médico.

