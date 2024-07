Pedro Reis Giro Gastronômico GPS | Brasília: inaugurações e festivais agitam este início de julho

Brasília é uma cidade que pulsa gastronomia, e a cada mês novas opções se destacam no cenário culinário. Neste giro gastronômico, apresentamos estabelecimentos que estão dando o que falar na capital federal, seja com inaugurações ou novos pratos. Prepare-se para explorar sabores e experiências únicas que vão desde wine bars sofisticados até doces inovadores.

Palomina Bar: novo wine bar na 405 Sul

Inaugurado no início de julho, o Palomina Bar traz uma proposta despojada para os amantes do vinho em Brasília. Localizado na 405 Sul, o espaço combina modernidade e tradição, com uma carta de vinhos selecionada pelo sommelier Gabriel Cunha Campos e drinks autorais assinados pelo mixologista Bruno Machado. O ambiente, projetado pelo Ateliê Versiani, mistura traços da Europa Ocidental com um toque minimalista, criando um refúgio acolhedor para encontros e celebrações.

Serviço:

Local: CLS 405 Sul

Horário de funcionamento: ter, qua, qui: 19h às 23h | sex e sáb: 16h às 01h | dom: 15h às 22h

Instagram: @palominabar

Barolo Trattoria: Festival de Inverno no ParkShopping

A tradicional Barolo Trattoria participa do Festival de Inverno do ParkShopping, oferecendo menus exclusivos de almoço e jantar até o dia 2 de agosto. O chef Neldi Deitos Netto preparou pratos que aquecem o coração, como a concha de quatro queijos ao molho sugo e o filé mignon e panna e funghi. Além disso, os clientes que acumularem cinco menus completos ganham uma garrafa de vinho Don Prospero.

Serviço:

Local: ParkShopping Brasília

Horário de funcionamento: seg a qui: 11h30 às 15h30 e 18h30 às 22h30 | sex: 11h30 às 16h e 18h30 às 23h | sáb: 11h30 às 23h | dom: 11h30 às 20h

Los Santos Pizza & Pão: promoção especial para o Dia da Pizza

Em celebração ao Dia da Pizza, no dia 10 de julho, a Los Santos Pizza & Pão oferece uma promoção irresistível: duas pizzas grandes nos sabores clássicos Margherita e Calabresa por R$99,90. Conhecida pela qualidade e autenticidade, a casa proporciona uma experiência que combina tradição e sabor. Além das pizzas, a Los Santos Pizza & Pão agora oferece o supreme, um doce nova-iorquino que combina a massa folhada do croissant com creme de confeiteiro. Disponível em sabores como chocolate trufado, limão e pistache, o doce é a nova febre entre os brasilienses.

Serviço:

Local: SRTVN Ed. Radio Center, Loja 54 Asa Norte

Telefone: (61)98142-0578

Horário de funcionamento: seg a sex: 11h às 23h30 | sáb, dom e feriado: 16h às 23h30

Haná Restaurante Japonês: celebre o dia do temaki

No dia 8 de cada mês, o Haná Restaurante Japonês celebra o Dia do Temaki, oferecendo uma variedade de sabores tanto no Rodízio Premium quanto no à la carte. Localizado na 408 Sul, o restaurante é um ponto de referência para os amantes da culinária japonesa em Brasília.

Serviço:

Local: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: (61)3244-9999

Horário de funcionamento: almoço – seg a sex: 12h às 15h | sáb e dom: 12h às 16h | jantar – dom a qui: 18h30 às 23h | sex e sáb: 18h30 à 0h

Instagram: @ hanajapones

Don Romano: menu especial para o inverno

A Don Romano apresenta um menu especial para o inverno, com pratos como o risoto di peppe e a burrata Avvolta. Com unidades no Lago Sul e Asa Norte, a casa italiana oferece uma experiência gastronômica acolhedora e saborosa.

Serviço:

Locais: QI 11 Lago Sul | CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte | Águas Claras (delivery)

Horário de funcionamento: seg a dom – 11h30 às 23h

Telefones: 3248-0078 (Lago Sul) | 3546-1871 (Asa Norte) | 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Bar Juvenal: novo point de Brasília

Inaugurado em 4 de julho, o Bar Juvenal chega à Asa Sul com um cardápio diversificado e bebidas especiais. A casa oferece pratos como frango inteiro gratinado com parmesão e bebidas a preços promocionais no happy hour. Com uma história curiosa e um ambiente descontraído, o Bar Juvenal promete ser o novo point de diversão na cidade.

Serviço:

Local: CLS 207 Bloco B S/N Loja 05 – Asa Sul

Inauguração: 4 de julho

Horário de funcionamento: terça a quinta: 12h à 00h | sexta e sábado: 12h à 01h | domingo: 12h à 00h

Couvert artístico: R$ 12

Bla’s Cozinha de Cultura promove Festival de Inverno

Com o início do inverno, o Bla’s Cozinha de Culturas, na 406 Norte, oferece um festival de inverno com menu especial, rodízio de risotos e promoção de vinhos. O Menu das Estações apresenta pratos ideais para o clima frio, com opções de almoço e jantar a preços acessíveis.

Serviço:

Endereço: CLN 406 Bloco B Loja 60

Horário de funcionamento: terça a sexta: almoço 12h às 15h | jantar 18h30 às 23h

Telefone: (61)3879-3430

Instagram: @blascozinhadecultura

Benita Paninoteca lança cardápio exclusivo para o inverno

Localizada na Asa Sul, a Benita Paninoteca oferece um cardápio especial de inverno com delícias como polenta cremosa e sopas servidas no pão. Além disso, aos finais de semana, a casa promove cafés temáticos que variam entre americano, europeu, e nordestino, proporcionando uma experiência única por R$35.

Serviço:

Endereço: CLS 403 Bloco A Loja 15 – Asa Sul

Horário de funcionamento: seg a sex: 12h às 22h | sáb a dom: 9h às 13h

Instagram: @benitapaninoteca

