Yumi Kuwano Brasília recebe festival Vamos Passear no Parque da Cidade

No dia 14 de julho, a capital federal recebe o festival Vamos Passear. Pela quarta vez em Brasília , o evento realizado no Parque da Cidade promete um dia de lazer e entretenimento para toda a família, com atividades voltadas à prática de exercício físico, entre 7h e 13h.

Uma das mais aguardadas é o Passeio de Bike, de 10 km. A inscrição pode ser feita no site Ticket Sports , e dá direito ao kit do atleta, incluindo camiseta e viseira. Para as crianças, a Corrida Infantil de 50 a 400 metros também está com inscrições abertas para quem tem idade entre 12 e 14.

O festival contará também com atrações abertas ao público em geral e gratuitas, como aulas e torneios de beach tennis , vôlei de praia, futevôlei, vôlei, basquete, e uma minipista de skate, todas com professores para orientar os participantes.

No Espaço Kids, atividades lúdicas infantis, “pula-pula”, pebolim e desenhos para colorir. Já o Espaço Saúde contará com serviço de massagem e avaliação física. Um palco também será montado para aulas de dança, yoga e funcional. O evento terá ainda um espaço dedicado à serviços básicos gratuitos para bicicletas, patins e skate, como calibragem de pneus e aplicação de óleo, além de área de alimentação com food trucks e opções de alimentação saudável. A estrutura é inclusiva para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva e com mobilidade reduzida, como rampas e banheiros químicos equipados.

Um dos objetivos do festival Vamos Passear é espalhar ações de conscientização sobre o meio ambiente pelo País. Na edição deste ano, já passou pelas cidades de Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA) e São Paulo (SP). Esta é a sétima e ultima etapa do evento que, no ano passado, reuniu quatro mil pessoas em Brasília.

