5 livros para ler com as crianças nas férias escolares

Cultivar hábitos saudáveis nas crianças pode ser uma difícil, já que vivemos em um mundo com tantas influências que podem despertar vontades que vão na contramão. Da alimentação ao uso de aparelhos tecnológicos, é possível criar algumas estratégias para melhorar as relações dos pequenos com uma rotina prazerosa e com mais saúde. Que tal aproveitar o mês das férias para observar e ajudar os filhos, começando pela leitura?

Um estudo com crianças menores de 5 anos realizado pelo Projeto Pipas, divulgado pelo Ministério da Saúde em 2023, mostrou que 24% delas não têm livro infantil ou de figuras em casa. A pesquisa também indicou que 33% dos participantes passam mais de duas horas por dia em frente a telas de TV, tablet ou smartphone. O levantamento considerou dados de mais de 13 mil crianças, de 0 a 5 anos, em 13 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Além de todos os benefícios que o hábito da leitura traz para qualquer pessoa, em qualquer idade, durante a infância ele contribui ainda mais para a formação do indivíduo. Por isso, separamos cinco indicações de livros perfeitos para a primeira infância até os mais grandinhos.

Neste livro se esconde uma traça (de Maria Amália Camargo e Ana Matsusaki)

Ideal para leitores iniciantes, que estão em processo de alfabetização, o livro traz, de forma lúdica, a história de uma traça escondida em suas páginas que, aos poucos, pode consumir todo o texto da obra, propondo às crianças e às suas famílias uma experiência estimulante.

Meninas (de Amma e Angélica Kalil)

Esse traz dez histórias de infância de grandes mulheres brasileiras. Os delicados desenhos de Amma se entrelaçam ao texto leve, com pitadas de humor e emoção. Ela assina com Angélica Kalil, parcerias de outros livros que já renderam Prêmio Jabuti. Da nadadora Maria Lenk à escritora Carolina Maria de Jesus, passando pela atriz Ruth de Souza, a jogadora Marta e a ativista hoje ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara: é o sonho de cada uma que as conectam. Prefácio da educadora Nanda Luz, estudiosa das infâncias, e um belíssimo depoimento das autoras no final.

Para onde vai o que se perde? (de Maria Silvia Camargo e Heloisa Perucello)

O livro, voltado para leitores fluentes, que já conseguem exercer a habilidade de leitura de forma mais autônoma, acompanha a história de Laura, que se vê em apuros ao perder um objeto importantíssimo. Determinada, a menina se junta ao seu amigo Cadu para recuperá-lo. Em meio a criaturas incomuns e desafios fantásticos, a dupla descobre que as coisas mais importantes não são aquelas que se perdem, mas sim as que se encontram ao longo do caminho.

A árvore generosa (de Shel Silverstein)

Esse clássico é daqueles que emocionam porque fala de amor. Na história, a árvore e o menino tinham uma forte relação e se amavam, mas conforme ele vai crescendo, fica cada vez mais exigente em seus pedidos, e a árvore, mesmo com poucos recursos mas cheia de amor, continua a fazer tudo o que ele quer, até o fim.

Oficina da Beca (de Rodrigo Cordeiro)

Ao acompanhar a trajetória de Beca, uma menina muito criativa, os leitores brincantes, que estão descobrindo os livros, têm a oportunidade de conhecer uma personagem única que transforma os mais variados materiais do dia a dia em peças incríveis. Ao transformar materiais que seriam descartados, Beca conduz as crianças para um mundo de magia, imaginação e criatividade.

