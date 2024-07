Agência Brasília 32ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão chega a Estrutural

A Estrutural foi a região administrativa beneficiada pela 32ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, programa do Governo do Distrito Federal (GDF) que reúne os principais serviços públicos e os oferta à população das cidades a partir de uma parceria envolvendo as secretarias de estados, o Poder Judiciário e outras iniciativas locais. Com estrutura montada no Centro de Juventude, os moradores puderam usufruir de atendimentos sociais, psicossociais, jurídicos e de saúde e de ações de lazer de forma gratuita que foram realizadas entre sexta-feira (5) e sábado (6).

Foi o caso da dona de casa Lurdes Maria da Silva, 54 anos, que foi até o evento para fazer a nova carteira de identidade para ela e para o filho. A proximidade de casa e a facilidade de acesso ao serviço foi o que motivou Lurdes a ir até o GDF Mais Perto do Cidadão. “Vim tirar a minha identidade e do meu filho, que é algo que a gente precisa”, disse. E complementou: “Só tenho a agradecer. Acho muito bom o governo vir até aqui trazer esse tipo de benfeitoria para gente da Estrutural”.

Quem também aprovou o evento foi o jardineiro Gabriel Pereira Gomes, 61, que aproveitou a ida até a estrutura para cortar o cabelo. “É muito importante esse tipo de coisa para nós, porque muita gente não tem dinheiro nem para pagar uma passagem para sair daqui. Quando está tudo pertinho, temos que aproveitar a oportunidade”, afirmou.

Em visita ao projeto neste sábado de manhã, a governadora em exercício Celina Leão destacou a importância do GDF Mais Perto do Cidadão para os moradores de todo o DF. “Acredito que esse evento é o que mais aproxima a população dos serviços públicos do GDF. Quando vamos até as cidades percebemos essa demanda das pessoas que não teriam condições nenhuma de acessar esses serviços. É um programa que temos muito orgulho, que tem crescido muito e que nos traz esse sentimento de estar muito próximo do cidadão”, afirmou.

Celina Leão também ressaltou que o governo trabalha para ampliar os atendimentos devido a grande procura dos cidadãos a determinados serviços, como o acesso aos benefícios sociais e a emissão de carteira de identidade. “Quase sempre as pessoas pedem que o programa retorne às cidades. Sabemos que alguns serviços são muito demandados, então estamos trabalhando para ampliar a prestação desse tipo de serviço, como o acesso ao Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e à Polícia Civil. Vamos trabalhar cada dia mais para melhorar ainda mais”, defendeu.

O secretário substituto de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, lembrou que o projeto passou por quase todas as regiões administrativas do DF e só entre 2023 e 2024 realizou mais de 220 mil atendimentos. “Esse é um projeto que começou na Secretaria de Justiça e muito corretamente se expandiu para todo o governo. Já conseguimos rodar quase todas as regiões administrativas levando serviços para quem mais precisa. O sucesso do programa é trazer as secretarias para mais perto. A missão do governo é trazer tranquilidade e conforto para a população do Distrito Federal”, ressaltou.

Representando o administrador regional, o chefe de gabinete da administração Fábio Sousa agradeceu o olhar do governo para a região que conta com mais de 37 mil habitantes, segundo os dados da Pdad-DF 2021. “Esta é a segunda vez que a Estrutural recebe o GDF Mais Perto do Cidadão e essa é uma ação muito importante, porque a nossa população carece muito desses serviços”, reforçou.

Obras na Estrutural

Durante a visita ao evento, a governadora em exercício fez questão de passar por algumas das obras do GDF na cidade para acompanhar o andamento de cada uma delas. A primeira parada foi a Unidade Básica de Saúde (UBS) 2. A estrutura passou por uma reforma no último ano para adequar o espaço às necessidades dos serviços da Atenção Primária, já que a unidade funcionava em um prédio cedido pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Durante a execução do serviço, os atendimentos foram realocados para a UBS 1 e para a administração regional.

“Esse espaço foi praticamente reconstruído, dando uma melhor condição de trabalho e também para as pessoas que frequentam aqui. Pudemos ampliar em mais uma equipe de saúde, o que resulta em mais quatro mil pessoas também que passarão a ser acolhidas nessa unidade básica de saúde”, informou a governadora em exercício.

Em funcionamento desde a última terça-feira (2), a unidade recebeu um investimento de R$ 777 mil para melhorar a estrutura de consultórios e das salas de atendimento. Agora são 12 consultórios, além de salas de curativo, de acolhimento, de odontologia e de farmácia. A nova estrutura permitiu a ampliação do número de equipes de saúde da família. “Nós fizemos essa reforma porque o prédio não estava totalmente adequado para uma unidade de saúde. Também acrescentamos mais uma equipe para poder atender mais quatro mil pessoas”, explicou a gerente da UBS 2, Ana Carolina Area.

Em seguida, Celina Leão conferiu o canteiro de obras do 15º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que está sendo erguido na área especial próximo à entrada da cidade. Estão sendo investidos R$ 9 milhões para a criação do espaço que substituirá sedes provisórias que vêm sendo utilizadas pelo grupamento policial há mais de uma década.

“Essa é uma obra muito solicitada pela população e uma reivindicação do próprio Batalhão. É uma conquista para todas as pessoas aqui da Estrutural. Logo logo, esperamos entregar para a população”, disse Celina Leão.

Em uma área de 960 m², o novo quartel terá dois pavimentos com bloco administrativo, estacionamento para viaturas e motocicletas, alojamento, espaço apropriado para guardar o armamento da corporação e outros equipamentos, além de guarita. Há ainda previsão de local para treinamento e formações do grupo e reuniões com a comunidade.

O último local a ser visitado pela governadora em exercício foi a obra da primeira creche pública da Estrutural. O Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) atenderá 94 crianças de até 6 anos em período integral e está sendo construído na Quadra 3 do Setor Leste, com investimento de R$ 3,4 milhões.

“Sabemos que essa é uma cidade que ainda tem muita vulnerabilidade. Esse equipamento público é um dos mais demandados pela população. Sabemos que quando a gente entrega uma creche, a gente dá dignidade para que a mulher possa buscar uma vaga no mercado de trabalho e para que a família possa se estruturar melhor, porque ela tem certeza que seu filho está bem cuidado enquanto que ela está trabalhando”, analisou Celina Leão.

A governadora em exercício lembrou que a missão é zerar a fila de espera. “Nós estamos construindo e a nossa meta é zerar a fila de creches aqui no Distrito Federal. Já abrimos mais de 25 mil vagas, seja pelo Cartão Creche, seja em unidades nossas”, complementou.

