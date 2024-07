Beatriz Lima Leal Virgínia Afonso celebra aniversário com almoço

Na tarde dessa quinta-feira (4), Virgínia Afonso comemorou seu aniversário em um almoço oferecido por Flávia Toledo, que reuniu queridas amigas para a ocasião em sua residência no Lago Sul.

Aniversariante do dia 11 de junho, Virgínia diz que ficou radiante com a celebração e com a homenagem feita pela amiga. “ Foi com grande alegria que eu recebi essa homenagem, a Flávia reuniu amigas muito queridas e que sempre me receberam com muito amor e muito carinho aqui em Brasília, e que não puderam comparecer à comemoração que fiz em Belo Horizonte “, contou.

Virgínia Afonso (Foto: Rayra Paiva) Virgínia Afonso e Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Virgínia Afonso (Foto: Rayra Paiva) Virgínia Afonso e Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Virgínia Afonso (Foto: Rayra Paiva)

“ Eu pessoalmente fiquei responsável pela decoração “, disse a anfirtriã Flávia Toledo, que encheu o ambiente com muitas flores. O buffet foi elaborado por Marlucy Fonseca, enquanto os drinks foram criados pela Drinks In House. O bolo foi feito pela Cake Factory e os doces foram preparados pela Cirônia Doces.

A música ficou por conta do Rafa Monte Rosa, da banda Surf Sessions, que animou o evento com suas canções.

Decoração por Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Decoração por Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Decoração por Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Bolo por Cake Factory (Foto: Rayra Paiva) Drinks por Drinks In House (Foto: Rayra Paiva) Drinks por Drinks In House (Foto: Rayra Paiva) (Foto: Rayra Paiva) Cantor Rafa Monte Rosa (Foto: Rayra Paiva)

Confira os cliques da tarde!

Paula Santana, Virgínia Afonso e Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Juliana Sabino, Virgínia Afonso, Flávia Toledo e Cheila Wobido (Foto: Rayra Paiva) Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Flay Leite Lira (Foto: Rayra Paiva) Juliana Sabino, Virgínia Afonso e Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Flay Leite Lira e Mônica Haddad (Foto: Rayra Paiva) Ana Cláudia Santos, Virgínia Afonso e Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Flávia Toledo, Virgínia Afonso e Cristiane Pimenta da Veiga (Foto: Rayra Paiva) Cleucy Estevão, Virgínia Afonso, Ana Luisa Drummond Cascão e Flávia Toledo (Foto: Rayra Paiva) Elaine Catta Preta e Virgínia Afonso (Foto: Rayra Paiva) Cristiane Adriano e Isabela Lira (Foto: Rayra Paiva) Paula Santana (Foto: Rayra Paiva) Mônica Haddad (Foto: Rayra Paiva) Soraia Debs, Ana Cláudia Santos e Karina Lima (Foto: Rayra Paiva) Ana Paula Gontijo, Sônia Lim, Flávia Toledo e Marcela Villas Boas (Foto: Rayra Paiva) Marcela Villas Boas e Sônia Lim (Foto: Rayra Paiva) Daniela Kniggendorf (Foto: Rayra Paiva) Cheila Wobido e Juliana Sabino (Foto: Rayra Paiva) Carla Amorim (Foto: Rayra Paiva) Ana Paula Gontijo (Foto: Rayra Paiva) (Foto: Rayra Paiva) (Foto: Rayra Paiva)

