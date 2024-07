Adriana Nasser Vamos dar um giro pelo mundo dos vinhos? A agenda está recheada

Está aberta a temporada da Vindima da Vinícola UVVA , localizada na região de Mucugê, na Chapada Diamantina. A colheita, aberta ao público, será realizada nos dias 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho, além de 1 de agosto.

Os participantes terão um pacote completo que inclui transfer entre a cidade de Mucugê, onde fica a vinícola; um wellcome com o delicioso café Latitude 13 da Fazenda Progresso; apresentação dos enólogos; kit completo para a colheita; um tour pelas áreas técnicas; almoço; café da tarde, além de degustação de vinhos exclusivos. Cada imersão é limitada a apenas 126 pessoas e custa R$ 1500 por pessoa.

Outro assunto que vale destacar é a medalha de prata que a Guaspari ganhou no concurso da Decanter World Wine Awards, um dos mais disputados do mundo.

O Guaspari Viognier Vista do Bosque 2021 foi premiado na categoria prata, com um total de 90 pontos. A 21ª edição do Decanter World Wine Awards teve 18.143 vinhos, representando 57 países, avaliados por 243 juízes especialistas em vinhos, incluindo 61 Masters of Wine e 20 Master Sommeliers. A Vinícola Guaspari foi a primeira brasileira a ter um de seus rótulos na capa da Revista Decanter, em outubro de 2020.

E tem novidade também na Mistral! Para celebrar os 450 anos, a família Dopff anunciou o lançamento de um Cuvée de aniversário, que deve chegar ao Brasil neste semestre: o Bartholomé 2016, elaborado com uvas Chardonnay e Pinot Noir.

Se você curte um bom espumante, já passa na Mistral mais próxima ou entre no site deles e garanta sua garrafa. Essa vai ser histórica.

E o Park Shopping acaba de anunciar a volta do Festival de Inverno. Até 2 de agosto, sempre de segunda à sexta-feira, nove restaurantes do mall irão disponibilizar menus fechados, especialmente elaborados para a ocasião, compostos por entrada, prato principal e sobremesa.

São duas categorias: almoço por R$ 69,90 e jantar por R$ 89,90. E agora a parte boa! A cada cinco menus você ganha um vinho da Pizzorno. Então, junte os amigos e a família e corra pra aproveitar.

GPS Brasília - Portal de Notícias do DF