Série brasileira começa a ser gravada pela Netflix

A série brasileira original da Netflix começou a ser gravada em Belém do Pará. Com direção de Fernando Meirelles e seu filho, Quico Meirelles, “Pssica” é uma minissérie baseada no livro homônimo de Edyr Augusto.

A trama é centrada em três personagens cujas vidas se entrelaçam de maneira inesperada nos rios da Amazônia atlântica. Janalice, interpretada por Domithila Catete, uma jovem raptada pelo tráfico humano, Preá (Lucas Galvino), que precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue que atua no rios da região, e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte de sua família. Os três tentarão sobreviver a uma maldição que acreditam ter sido lançada sobre eles.

No anúncio, o serviço de streaming disse que a minissérie, que ainda não tem previsão de estreia, irá proporcionar “uma experiência intensa e imersiva na região Norte do Brasil.

Enquanto Pssica não é lançada, o GPS|Brasília separou outras oito produções nacionais originais da Netflix para assistir durante o fim de semana.

DNA do Crime (1 temporada): Um grupo de agentes federais vai ter que arregaçar as mangas e desenrolar a investigação de um roubo espetacular. Elenco: Maeve Jinkings, Rômulo Braga, Thomás Aquino.

Cidade Invisível (2 temporadas): Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para seu passado misterioso. Elenco: Marco Pigossi, Manu Dieguez, Alessandra Negrini

3% (4 temporadas): Em um futuro onde a elite vive no conforto do Maralto, todos os jovens de 20 anos passam por um processo seletivo para viver lá. Mas só 3% serão aprovados. Elenco: Bianca Comparato, Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente

Irmandade (2 temporadas): Uma advogada honesta enfrenta um dilema moral depois que policiais a forçam a delatar seu irmão, que está preso e lidera uma facção criminosa em ascensão. Elenco: Naruna Costa, Seu Jorge, Hermila Guedes

Coisa Mais Linda (2 temporadas): Uma mulher chega ao Rio dos anos 50 para encontrar o marido e descobre que foi abandonada. Em vez de sofrer, ela decide ficar na cidade e abrir um clube de bossa nova. Elenco: Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa

Onisciente (1 temporada): Numa cidade onde os cidadãos são monitorados 24 horas por dia, uma mulher precisa enganar seu drone de vigilância para investigar um assassinato. Elenco: Carla Salle, Sandra Corveloni, Jonathan Haagensen

Maldivas (1 temporada): Tentando desvendar um mistério, uma jovem se muda para um condomínio de luxo, cheio de moradores peculiares e muito suspeitos. Elenco: Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Carol Castro

Só Se For Por Amor (1 temporada): Deusa pensa em seguir carreira solo, colocando à prova o romance com Tadeu. Eva quer que sua música seja gravada por um grande nome. Sonhos que se cruzam e desafiam o destino. Elenco: Lucy Alves, Filipe Bragança, Agnes Nunes

