Odontologia do UNICEPLAC é destaque em tradição e inovação tecnológica

Há 37 anos sendo referência, o curso de Odontologia do Centro Universitário UNICEPLAC é um exemplo notável de como tradição e inovação tecnológica podem se unir para oferecer educação de qualidade.

Primeiro curso privado de Odontologia do Distrito Federal, a instituição se destaca ao oferecer corpo docente de mestres e doutores, e ferramentas de ponta, como mesas digitais, óculos 3D e novas plataformas de ensino, que ampliam o processo de ensino-aprendizagem. Essas tecnologias permitem que os estudantes tenham uma experiência educacional imersiva e prática desde o primeiro semestre, preparando-os para os desafios do mercado moderno.

“Com abordagem que alia teoria, prática e inovação, o UNICEPLAC oferece formação abrangente e de alta qualidade, capacitando seus alunos a se tornarem líderes na área odontológica. São milhares de egressos de sucesso no mercado no Brasil e em outros países como Dubai, Estados Unidos e Canadá”, destaca a professora Cláudia Lúcia Moreira, coordenadora do curso de Odontologia da instituição.

A graduação é baseada em competências, abrangendo os eixos “saber, fazer e ser”, assegurando uma formação completa. No campo da inovação, a instituição acompanha de perto a evolução da ciência e disponibiliza, para a formação de seus alunos, 99% das tecnologias utilizadas na Odontologia moderna, como microscopia, laser de baixa e alta potência, sedação com óxido nitroso, ozonioterapia, anestesia computadorizada, entre outras. “O currículo inclui a disciplina Odontologia Digital, e a instituição está adquirindo as tecnologias restantes para atingir 100% de cobertura tecnológica. Isso assegura que os alunos estejam familiarizados com todas as inovações contemporâneas da área, preparando-os plenamente para atuar no mercado de trabalho”, explica a professora.

No UNICEPLAC, mesa digital anatômica e óculos 3D são integrados nas aulas práticas de anatomia do curso, proporcionando uma experiência de aprendizado interativa e imersiva. A mesa digital permite a visualização detalhada de estruturas anatômicas em três dimensões, facilitando a compreensão de complexidades que são difíceis de captar em modelos bidimensionais. Já os óculos 3D oferecem uma visão ainda mais envolvente, permitindo que os alunos explorem o corpo humano de maneira realista e dinâmica. Essa tecnologia aumenta o aprendizado ao possibilitar a visualização e a manipulação de estruturas anatômicas em um ambiente virtual, melhorando a retenção de informações e a compreensão espacial. Além disso, essas ferramentas promovem um aprendizado mais ativo e engajador, tornando as aulas mais interessantes e eficazes.

“A combinação dessas inovações tecnológicas com o maior acervo de peças humanas e centro de simulação realística da região, enriquece o conhecimento anatômico e prepara os estudantes para a aplicação prática desse conhecimento em suas futuras carreiras na área da saúde. Enquanto as peças humanas fornecem a experiência prática e realista necessária para a formação clínica, as ferramentas tecnológicas complementam esse aprendizado com interatividade, imersão e acessibilidade”, reforça Cláudia.

Desde o início, os alunos participam de estágios práticos em todas as áreas da Odontologia, com atendimentos a pacientes de todas as idades, desde bebês a idosos. “Esses estágios incluem os pacientes com necessidades especiais, grupos de diabéticos e apoio àqueles que realizam cirurgia bariátrica. Há ainda forte ênfase na interdisciplinaridade, com colaboração estreita entre as áreas de Medicina e Odontologia, formando profissionais com experiência clínica abrangente e capazes de trabalhar em equipes interdisciplinares”, completa a professora.

O UNICEPLAC é pioneiro em oferecer estágio prático em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na disciplina de Odontologia Hospitalar, prática que ocorre desde 2016. Os alunos também participam de estágios em Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas e hospitais, ampliando suas experiências práticas em diferentes contextos. “Temos muito contato com pacientes e aprendemos bastante com isso. Esta semana, fiz uma cirurgia endodôntica e fiquei encantada. A instituição também incentiva pesquisas na área. Neste semestre, estou iniciando um projeto com a Dra. Cláudia Baiseredo sobre a Síndrome do Desvio Postural”, compartilha Rebeca Lima e Silva, aluna do 8º período do curso.

Formada em 2023, Carina Dionísio Dias Neves comemora sua trajetória. “Cada vez mais tenho a certeza de que fiz a escolha certa pelo UNICEPLAC. Desde a portaria até a conclusão do meu curso, a faculdade sempre me ofereceu o melhor. Durante o curso, participei de atividades, congressos e apresentações de painéis científicos. Todo o tempo, a faculdade me garantiu suporte e o conhecimento técnico que eu precisei para me destacar no mercado de trabalho”, avalia a egressa.

O currículo inovador do UNICEPLAC vem chamando atenção também no exterior. Como parte do Programa de Internacionalização, a instituição celebrou, recentemente, um acordo de cooperação com o Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS), da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), de Portugal. “Essa colaboração internacional, que visa à pesquisa conjunta e ao intercâmbio de alunos e professores, reflete o forte incentivo à inovação presente no UNICEPLAC”, conclui a coordenadora Cláudia.

