Rafael Badra Indusparquet e Vallori apresentam nova linha de produtos

A Indusparquet , líder no mercado de pisos e revestimentos de madeira, promoveu um evento exclusivo no Iate Clube de Brasília , reunindo diretores de importantes construtoras da região. O objetivo do encontro foi apresentar a nova linha de produtos da marca, que promete agregar ainda mais valor às obras de alto padrão.

Evento de Lançamento

O evento contou com a presença de renomados profissionais do setor de construção civil , que tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão as inovações da Indusparquet. A nova linha inclui produtos de madeira para fachadas, forros, decks e pisos, desenvolvidos para atender às mais altas exigências de qualidade e design, características que são a marca registrada da empresa.

A apresentação dos produtos foi conduzida por especialistas da Indusparquet, que destacaram as vantagens e diferenciais dos novos lançamentos. Entre os pontos abordados, estavam a durabilidade, sustentabilidade e estética superior das madeiras utilizadas. Os diretores presentes puderam ver de perto as texturas, acabamentos e a versatilidade das novas opções, que prometem transformar qualquer projeto em uma verdadeira obra de arte.

Rubens Alaminos, Adriana Orlandi, Mariana Lisboa e Diney Arruda Mariana Lisboa e Adriana Orlandi (2) Márcio Corrêa e Leandro Barata Luana e Márcia Montenegro Felipe Sávio e Nuno Gonzaga Felipe Gabriel, Ezequiel Alves e Marcos Antônio Adriana Orlandi e Márcio Corrêa (3) Adriana Orlandi e Fábio Oliveira Adailton Costa e Antônio Gouvêa

Confraternização e Networking

Após a apresentação, os convidados foram agraciados com um churrasco especial, proporcionando um ambiente descontraído para a troca de experiências e fortalecimento de parcerias. A interação entre os diretores e os representantes da Indusparquet foi marcada por discussões produtivas sobre as tendências do mercado e futuras colaborações.

Os diretores das construtoras presentes elogiaram a iniciativa da Vallori e expressaram grande interesse em incorporar os novos produtos em suas obras. “ A qualidade e a inovação dos produtos apresentados são impressionantes. Estamos ansiosos para trabalhar com a Indusparquet e oferecer aos nossos clientes o que há de melhor no mercado “, afirmou um dos diretores presentes.

O evento foi um sucesso absoluto, reforçando a posição da Indusparquet como referência em qualidade e inovação no setor de pisos e revestimentos de madeira. A empresa continua a investir em tecnologia e design para oferecer produtos que atendam às necessidades dos projetos mais exigentes.

