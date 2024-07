Yumi Kuwano Festival de Gramado: saiba tudo sobre o evento que celebra o cinema nacional

A 52ª edição do festival que atrai os olhares para a Serra Gaúcha já tem programação. O Festival de Cinema de Gramado, realizado neste ano entre 9 e 17 de agosto, é referência no cinema nacional, considerado pioneiro em eventos do gênero no Brasil . Nesta edição a curadoria ficará a cargo do ator Caio Blat e dos críticos Mônica Kanitz e Marcos Santuario na mostra de longas-metragens brasileiros, latinos e documentais. Já a mostra de longas-metragens gaúchos terá Leonardo Bomfim como curador.

O evento teve a abertura divulgada nesta semana, e o escolhido foi o novo thriller do cineasta Karim Aïnouz. O longa “Motel Destino”, que estreia em 22 de agosto, será exibido pela primeira vez no Brasil no dia 9. O projeto debutou no Festival de Cannes e foi aplaudido por mais de 12 minutos pelos espectadores. O longa-metragem terá exibição única na noite de abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado, 9 de agosto, fora de competição.

Filmado no estado do Ceará, o filme ganhou o nome de um local numa beira de estrada do litoral. O elenco é formado por Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha, e é uma coprodução Brasil, França e Alemanha.

Para o curador Marcos Santuario, a escolha reafirma Gramado como vitrine nacional de obras brasileiras consagradas no exterior. “ Karim, com seu filme, mostra um pouco do que o mundo está vendo a respeito do cinema brasileiro. Aplaudindo e premiando. Para nós, é uma honra enorme ter o filme de um dos maiores realizadores brasileiros da contemporaneidade, que é aplaudido e reverenciado em outros festivais importantíssimos pelo mundo, abrindo essa edição do Festival de Gramado ”, afirma.

Já o encerramento, no dia 17, terá uma homenagem ao diretor Jorge Furtado, com entrega do troféu Eduardo Abelin. Logo depois a programação contará com a premiére mundial da nova produção “Virginia e Adelaide”, com assinado por Jorge Furtado, que divide a direção com Yasmin Thayná, estrelado por Gabriela Correa e Sophie Charlotte.

Além da celebração da produção brasileira e gaúcha, o evento ainda inclui uma mostra competitiva de filmes ibero-americanos desde 1992. Outros prêmios para homenagear atores, cineastas e personalidades ligadas ao cinema são o Oscarito, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado.

Como participar

Os ingressos para as sessões, que começam às 18h, estão disponíveis para compra no site ou presencialmente na Gramado Official Store, na Praça Major Nicoletti. Para as sessões de 9 a 16, o ingresso custa R$120 (inteira) e R$ 60 (meia). Para oúltimo dia (17), as entradas custam R$ 270 (inteira) e R$ 135 (meia).

Localização

O festival é realizado no Palácio dos Festivais, na Avenida Borges de Medeiros, no Centro de Gramado. A cidade, conhecida pelo chocolate e produtos coloniais, oferece mais de 200 casas gastronômicas que agradam até o paladar mais exigente. A rede hoteleira conta com cerca de 15 mil leitos para os visitantes.

Entre as atrações, os amantes da natureza podem fazer um roteiro de agroturismo, para explorar a beleza das colônias. Há cinquenta anos, a cidade que a maior infraestrutura turística do Rio Grande do Sul, com belas paisagens sedia um dos mais importantes festivais de cinema da América Latina.

The post Festival de Gramado: saiba tudo sobre o evento que celebra o cinema nacional first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .