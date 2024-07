Explore o “Quadrado”: conheça o turismo rural e gastronômico do DF

Enquanto Brasília ganha as manchetes pelas decisões políticas, há quem pense que a capital não oferece opções para além da Esplanada dos Ministérios. Nas férias escolares, quando as famílias buscam escapar da rotina, o Distrito Federal revela um roteiro cheio de sabores e aventuras para ser explorado.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, lembra que a região oferece uma enorme variedade de atrações para quem mora ou está de passagem pelo quadradinho.

“O turismo rural em Brasília é surpreendente. Nossa capital oferece uma enorme variedade de atrações para os visitantes. São inúmeras cachoeiras, propriedades rurais e paisagens. Além disso, Brasília é o terceiro polo gastronômico do país, oferecendo uma gastronomia diversificada que representa diferentes regiões do Brasil e países, proporcionando uma experiência única aos nossos turistas”, ressalta Araújo.

E por falar em gastronomia, que tal começar a jornada pelo paladar? Para quem gosta ou quer se aventurar no mundo dos vinhos, uma ótima opção é apostar no enoturismo, que tem como foco principal a visita a regiões vinícolas, onde os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto o processo de produção de vinho.

A 60 quilômetros do centro de Brasília e próximo ao Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), a Villa Triacca conta com seis hectares de vinhedos das mais variadas castas tintas e brancas.

O local faz parte da Rota dos Vinhos, lançada pela Secretaria do Turismo do Distrito Federal, e comercializa seus rótulos na Vinícola Brasília, uma estrutura de vinificação que reúne 10 vinhedos, fundada por famílias que celebram a diversidade de cultivo na região do PAD-DF.

O Seu Claudino, premiado como primeiro vinho fino tinto brasiliense, o rosé Dona Irani, Sauvignon Blanc Villa Triacca e o blend de Marselan-Syrah Villa Triacca são os atuais e mais famosos rótulos da vinícola.

Apaixonado por vinho há mais de duas décadas, Ronaldo Triacca coordena o espaço e conta que começou a investir no ramo há 13 anos. Ele afirma que o turismo na região passa também pela valorização da mão de obra 100% local. “São ações sustentáveis que acabam fortalecendo ainda mais o enoturismo local.”

“O enoturismo veio se somar com o que nós já temos de turismo em Brasília e agrega outros produtores para além das vinícolas. Isso fortalece muito o enoturismo no Distrito Federal, que tem crescido com bastante qualidade de excelência. O Governo do Distrito Federal tem percebido isso e nos ajudado muito”, pontua o empresário.

E se engana quem pensa que a Villa Triacca oferece apenas visita às vinícolas. O espaço ainda disponibiliza hospedagem, spa e atividades de lazer que exploram a paisagem natural e cultural das áreas de produção de vinho.

O casal Imira de Holanda e Flávio Alves está junto há 18 anos e viu no espaço uma oportunidade de descanso e apreciação do Cerrado.

“Eu acho que a gente tem que explorar mais o Cerrado no sentido de mostrar para as pessoas a beleza desse bioma. Ter lugares assim é muito bom para mostrar o valor do centro do Brasil para outras pessoas, para trazer o turismo para cá e mostrar que o país não é só praia”, diz Imira.

“A gente gosta bastante de vinho e um vinho produzido na nossa região é uma coisa bem legal. É diferente ter a oportunidade de conhecer o processo e provar os vinhos. Poder prestigiar e conhecer produtos do DF é um fator bacana para incentivar ainda mais o turismo local”, afirma Flávio.

Além da hospedagem, o restaurante do hotel, a experiência no Vino Bar & Bruschetteria, e o Vino Spa estão disponíveis ao público mediante reservas. A propriedade também promove jantar harmonizado com opção de traslado partindo do Plano Piloto.

Saiba mais: Villa Triacca

O que as cabras unem…

Além de vinícolas, há ainda queijarias que desafiam os paladares mais exigentes e podem amolecer os corações mais duros. Na Cabríssima Queijaria Artesanal, localizada a apenas 20 minutos da capital, no Lago Oeste, tudo começou com um amor que nasceu no Planalto Central. Aurelino Sampaio, de Laje, no interior da Bahia, e Giovana Navarro, de Salvador, se mudaram para Brasília na década de 1970. Aqui se conheceram e juntos descobriram uma paixão em comum: cabras.

“É uma paixão antiga. As cabras nos conquistaram pela docilidade, pelo leite de qualidade que elas produzem. E nós gostamos de morar na área rural. Trabalhamos para produzir e compartilhar boas experiências com as pessoas”, relata Giovana.

Atualmente, a Cabríssima conta com 85 animais que proporcionam a produção média de 100 litros por dia ao longo de um ano. A queijaria faz parte da rota dos queijos recentemente lançada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater). Alguns dos produtos, batizados de “candango” – o mais suave da casa – e “brasília” – que possui notas mais complexas no paladar e ganhou medalha de ouro no 3º Mundial do Queijo do Brasil – receberam os nomes como forma de prestigiar a cidade e os primeiros moradores da capital.

“O nosso espaço trabalha com a valorização da produção de queijo no Distrito Federal. A capital federal já conta com bons produtos de queijo. Outros estados já têm essas rotas conhecidas, mas o DF tem um potencial turístico e de produção de queijo que pode ser reconhecido dentro e fora do Brasil”, conta Navarro.

Além dos produtos, que vão desde queijos até leites, doces e pães, a Cabríssima também oferece uma visitação de pouco mais de uma hora pela propriedade. No passeio, é promovido um bate-papo sobre educação ambiental, processo de produção do espaço e, claro, um carinho nas cabras do local. Giovana e Aurelino ainda oferecem um brunch, com serviço de tábuas à la carte.

Para fazer o passeio ou participar do brunch, basta realizar uma reserva por meio do canal oficial do espaço. O funcionamento é aos sábados, alguns domingos do mês e feriados.

Para comparecer à loja não é necessário agendamento. Nesse caso, o funcionamento é de segunda à sexta, das 9h às 17h. Aos sábados e domingos, o espaço abre de 9h às 15h e 9h às 12h, respectivamente. Também é possível fazer pedidos via delivery por meio do WhatsApp da Cabríssima.

Saiba mais: Cabríssima

Conexão com a natureza

Após recarregar as energias com comida e um bom vinho, é hora de explorar ainda mais a natureza do Distrito Federal. Longe do burburinho da cidade, também encontramos cachoeiras, trilhas e espaços dedicados ao relaxamento e a conexão com o meio ambiente. Veja mais algumas opções abaixo:

– Planeta Verde Brasília

Relaxamento, meditação, alimentação equilibrada e muita paz. Esses são alguns dos ingredientes perfeitos para quem deseja se reconectar com a natureza e consigo. O Planeta Verde, centro de vivências único no Distrito Federal, oferece esses predicados em uma charmosa hospedagem.

O visitante tem acesso a jacuzzi, alimentação vegetariana, jardins, flores, frutas, córrego, espaços para meditação e piscina.

Localizado a 30 minutos do centro de Brasília, o espaço sedia regularmente retiros de meditação e yoga.

Saiba mais: Planeta Verde

– Fazenda Taboquinha

Referência em turismo rural, a Fazenda Taboquinha é uma ótima pedida para quem busca sossego e tranquilidade nos arredores de Brasília. A propriedade está localizada a 28 quilômetros do centro da capital, entre o Altiplano Leste e a Região Administrativa de São Sebastião.

As atividades disponíveis incluem pesca no Rio Taboca, piscinas, sauna a lenha, futebol de areia, trilhas e passeios a cavalo. A fazenda ainda possui produção agropecuária com criações de porcos, galinhas, bois, cavalos e bodes.

Para quem gosta de fazer um churrasquinho, lá também é possível. Já quem quer passar o dia sem preocupações pode ir e optar pela refeição no restaurante. No cardápio, há vários pratos caseiros feitos no fogão a lenha.

Saiba mais: Fazenda Taboquinha

– Chapada Imperial

A Chapada Imperial é o destino ideal para fãs de aventura. Localizado em Brazlândia, o santuário ecológico tem mais de 30 cachoeiras visitáveis e está localizado a 50 km do Plano Piloto. Ao chegar lá, é possível escolher entre duas trilhas: a curta de 1 km, indicada para quem quer fazer uma caminhada tranquila, ou a longa de 4,5 km, que passa por várias cachoeiras com pausas para banho. Em todos os passeios e trilhas, há a opção de almoço.

É ir à Chapada Imperial apenas para curtir o dia. Mas se quiser apreciar um final de semana completo nesse lugar, existe a possibilidade de pernoitar, já que o local conta com chalés, quartos e área de camping.

Saiba mais: Chapada Imperial

– BalanCéu – Recanto Maria Flor

O BalanCéu é o maior balanço a céu do Brasil. O espaço fica na borda da Chapada da Contagem, a apenas 27 km do centro de Brasília. O local tem como proposta oferecer aventura e contemplação.

Saiba mais: BalanCéu

– Rancho Canabrava

Localizado em Sobradinho, a uma distância aproximada de 25 km do centro de Brasília, o Rancho Canabrava é ideal para crianças. O espaço conta com passeios a cavalos, fazendinha com vários animais, de cabras a hamsters, parquinho e trilhas ecológicas.

Saiba mais: Rancho Canabrava