Redação GPS Embaixadora dos Estados Unidos recebe convidados para festa de 4 de julho

Elizabeth Frawley Bagley, embaixadora dos Estados Unidos, recebeu cerca de 900 convidados para comemorar o 248° aniversário da Independência do país, no espaço Porto Vittoria , no Setor de Clubes Esportivos Sul.

Após a recepção, em que esteve acompanhada da ministra conselheira da Embaixada e do Consulados dos Estados Unidos no Brasil, Kim Kelly, e do adido de Defesa e do Exército dos EUA, coronel Chike Williams, a embaixadora discursou sobre a celebração do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e os EUA, reforçando os profundos laços que unem as duas nações.

Anna Cristina Kubitschek e Paulo Octávio Elizabeth Frawley Bagley e Maria Luiza Escorel Vitor Andrade, Elizabeth Frawley Bagley, Elna Souza, Kim Kelly e Chike Williams Rogerio Ferreira Filho, Elizabeth Frawley Bagley, Kim Kelly, Bruno Melucci e Chike Williams Elizabeth Frawley Bagley, Jimmy Demers, Maria Luiza Escorel e Kim Kelly Elizabeth Frawley Bagley, Dr. Maen Masadeh, Kim Kelly e Chike Williams Alte Tonini, Avila, Talavera e Marco Antônio Abena PA Busia e Hadar Busia Singleton Claudio Munhoz, Sebastiãn Depolo e Matias Munhoz Cel Miguel, Esmurdo, Vides, Leonardo Lima e Cel Fleitas Cmg Petrocelli e Márcia Miotto Cristiano Eloi, Troy Clausen e Leonardo Reis Saraswati Kafle e Nirmal Kafle Martin A. Mberng e Laura A. Mberng Sakai e Jackson Troy Michael Winter e Sadia Faizunnesa Roberto Munhoz e Larissa Alvarenga Tom Babington Kristen Zentmayer e Tyler Darr Márcio Reis, Noraia Reis, Luísa Nardelli, Fábio Mertens, Taisa Stacciarini e Alcides Macedo Ibrahim Alzeben e Faisal Ghulam Jean von Paraski, Riben L. Mercado Parilha e David Sorensen Luis Lopez, Sebastiãn Depolo, Mar Fernández-Palacios e Inigo Pareja Luiz Henrique Pochyly e Jaqueline Pochyly Gabriel Pedrego, Eduardo Bomfim, Caio Belo e Cecília Pijios Elena Perci e Fabrízio Giaccone Benetia Tumelo Chingapane, Katarina Tomkova e Ivan Godoy Bruno Melucci, Jeanine Lacerda e Rogério Ferreira Filho Bruna Hardman, Carlos Baigorri, Jacob Melzer, Carmen Munoz Asako Kedoin , Saah Ridout e Rachel Frost Afzal Abu-Sayed, Humaira Ferdousi e Julie Williams Aline Pimenta e Ana Tereza Toni Andreia Amorim e Edson Amorim Cintia Meirelles, Luciano Meirelles, Caio Belo e Luciana Eloi César Cunha e Fabiana Ceyhan Felipe Ferreira e Scott Chiverton Juliana Coelho e Randal Farah Lora Welter, Jamile Alvarenga, Nora Darr e Roberta Lima Luiz Guerra e Victoria Shaw Thiemi Hayashi, Maite Rabelo e Mariane Vas Jimmy Demers Felipe Ferreira canta o hino do Brasil

Em seguida, a secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, Maria Luisa Escorel de Moraes, discursou representando o governo brasileiro.

Ao final, um show de fogos de artifício, seguido por um coquetel embalado pela banda Fabio Cavanha, emocionou os diplomatas, empresários, jornalistas, amigos da embaixada norte-americana e autoridades presentes.

The post Embaixadora dos Estados Unidos recebe convidados para festa de 4 de julho first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .