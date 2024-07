Pedro Reis Confira 4 menus omakase que estão bombando em Brasília

Poucas experiências gastronômicas são tão admiradas quanto o omakase, uma refeição japonesa onde os clientes confiam totalmente na escolha do chef, degustando pratos sazonais e artísticos preparados com os ingredientes mais frescos disponíveis. A palavra “omakase” significa “eu confio em você”, refletindo a entrega total à expertise do chef. Em Brasília, quatro restaurantes se destacam por oferecer essa experiência única.

Gurumê

O Gurumê do ParkShopping lançou o menu Taiken. A palavra “taiken” significa “experiência”, e o menu promete uma jornada de sabores com pratos cuidadosamente elaborados. A sequência inclui iguarias como Brisa de Peixe do Dia, Tempurá de Camarão e Black Cod na Grelha, finalizando com sobremesas sofisticadas. O custo é de R$390,00 por pessoa, com opção de harmonização de bebidas por mais R$100,00. Reservas podem ser feitas pelo (61)3550-4055.

Serviço:

Gurumê Brasília

Onde: ParkShopping Brasília

Horário: segunda a quinta das 12h às 23h; Sexta e sábado das 12h às 00h; domingo das 12h às 22h

Contato: (61)3550-4055

Instagram: @gurume_oficial

Noru

Noru Sushi oferece uma experiência de balcão com um menu omakase de 10 tempos, destacando uma variedade de pratos frios e quentes. Cada prato é preparado na frente do cliente, proporcionando uma interação direta com o chef. Ingredientes como camarão-tigre, vieiras, lagosta e foie gras são comuns no menu, que custa R$357,81 por pessoa, ou R$449,81 com harmonização de espumantes. Reservas pelo WhatsApp: (61) 99554-0336.

Serviço:

Noru Sushi

Onde: CLNW 10/11, Bloco B, Lojas 2 e 3, Cond. Stylo, Noroeste

Horário: segunda a quinta das 18h às 23h30; sexta a domingo das 12h às 23h30

Contato: (61)99554-0336

Instagram: @norusushi

Monatrosushi

No Montarosushi, o chef Edson Touche prepara um omakase de 12 etapas, oferecendo pratos de alta qualidade com as melhores iguarias do mercado. Disponível tanto para almoço quanto para jantar, o menu custa R$250,00 por pessoa no almoço e R$350,00 no jantar. Localizado na Asa Sul, o Montarosushi oferece uma experiência sofisticada e intimista. Reservas pelo telefone (61) 98103-3346.

Serviço:

Montarosushi

Onde: Asa Sul EQS 414/415 LT 01 A Lj 116, Asa Sul

Horário: segunda a quinta das 12h às 15h e 19h às 22h; sexta e sábado das 12h às 15h e 19h às 22h

Contato: (61) 98103-3346

Sunsaki

O Sunsaki traz para Brasília o renomado omakase do Rio de Janeiro, sob a liderança do sushichef Genilson Araújo. Com um menu de 12 etapas que inclui atum bluefin, king crab e wagyu, a experiência custa R$349,90 por pessoa. A sala reservada tem apenas 10 lugares, garantindo exclusividade. Reservas podem ser feitas via WhatsApp (21)97011-1772.

Serviço:

Sunsaki

Onde: Asa Sul CLS 405, Asa Sul

Horário: segunda a quinta das 18h30 às 23h; sexta a domingo das 12h às 15h e 18h30 às 00h

Contato: (21)97011-1772

