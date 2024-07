Redação GPS Com uso de ingredientes regionais, hub cultural abre na Chapada dos Veadeiros

Dos ingredientes que valorizam a produção local do Cerrado à curadoria visual com décor que lembra um antiquário, o Poeira chega à Chapada dos Veadeiros prometendo um resgate à memória afetiva. Em soft opening até agosto, o local foi aberto por empresários do DF.

Localizado no espaço onde antes funcionava o Sintropia, o Poeira oferece opções que vão do café da manhã ao jantar. Os sabores com toque local estão presentes no restaurante, desde o cardápio assinado pelo chef Marcos Nery, aos drinks elaborados pelo mixologista Nitay Pontes.

A proposta também reúne frentes como a Oca Cultural, espaço para receber pequenos shows, além de um empório com produtos artesanais e queijos. O Coisas da Drica, café que funcionou por sete anos no local, está de volta em versão pocket com o Café da Drica, trazendo opções para quem busca um café da manhã ou brunch completo.

A novidade deve promover experiências sensoriais com comida nos próximos meses, além de muita música ao vivo, com destaque para artistas locais.

“O Poeira não tem proposta por temporada, veio para ficar. Pensamos nele como uma referência local para as próximas décadas, mas sem pressa de chegar nesse ponto”, compartilham os grupos EVVO e Play Bar, responsáveis pelo empreendimento. “A poética do nome Poeira carrega a essência da Chapada, do solo sagrado, das conexões e do tempero que nos traz a memória afetiva.”

Por dentro do menu

As entradas celebram sabores regionais em opções como o Pastel de Caranguejo com Queijo Goiano (R$ 28) e o Carpaccio com Mini Pão de Queijo Goiano (R$ 42), com finas fatias de carne temperadas, servidas com pão de queijo artesanal feito na casa. Outra sugestão é o Steak Tartare com Pastel (R$ 49), com filé mignon picado na faca, acompanhado por pastéis de farofa.

Os pratos principais também se destacam pelo uso de ingredientes locais. Exemplo disso é o Risoto de Limão com Camu Camu e Peixe da Temporada (R$ 68). O Cupim 6h com Pirão de Queijo Goiano (R$ 68) é servido com farofa de baru e banana caramelizada. O Risoto de Missô com Cogumelos (R$ 60), traz um toque umami cogumelos juba de leão à provençal.

Entre as sobremesas, a Torta Quente de Castanha do Cerrado (R$ 35) contempla os ingredientes locais, enquanto o Pudim com Cocada Cremosa (R$ 32) combina o sabor da baunilha do brejo com coco.

Entre os coquetéis da casa, vale provar criações como Macaco Veio (R$ 48), que leva Whisky Chivas 12, doce de buriti da casa, angostura bitter e pimenta-de-macaco, ou, para os apreciadores de gin, o Afeto (R$ 46), feito com Beefeater Pink, purê de jabuticaba, Vermute Rosso, limão-siciliano e aquafaba.

Serviço

Poeira Chapada – cultura & gastronomia

Local: Av. Ary Ribeiro Valadão Filho, Qd. 23 – Lt. 01 – Setor Central, Alto Paraíso de Goiás – GO

Funcionamento: quinta-feira a domingo, das 11h30 à 0h (em soft opening)

Reservas e mais informações: 62 99993-9710 (WhatsApp)

