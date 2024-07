Redação GPS Circo com festa junina: Arraiá da 707/708 Norte acontece neste sábado (6)

Neste sábado (6), das 17h às 23h, o Espaço Cultural Mapati vai transformar o estacionamento público da 707/708 Norte em um verdadeiro palco de celebração, unindo a magia do circo com a tradição das festas juninas na segunda edição do Arraiá da 707/708 Norte.

Com entrada gratuita e atividades para todas as idades, o evento promete comidas típicas, correio-elegante, bingo, show de forró pé-de-serra, DJs, quadrilha julina, brincadeiras circenses e brinquedos infláveis para as crianças.

“Queremos trazer eventos gratuitos para a comunidade da Asa Norte, e ocupar, cada vez mais, os espaços públicos de forma democrática. O mais importante é a gente brincar e celebrar uma das festas mais importantes do país, assim como fazemos no carnaval” , destaca Tereza Padilha, sócia-proprietária do Espaço Cultural Mapati.

A partir das 20h, o grupo Sabugo de Milho, vencedor do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2023, animará a noite com uma vibrante apresentação de quadrilha. Em seguida, às 21h, o trio Forrózen garantirá o arrasta-pé com clássicos de Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Trio Nordestino, e Jackson do Pandeiro.

Serviço:

2º Arraiá da 707/708 Norte

Data: 6 de julho (sábado)

Horário: 17h às 23h

Local: SCLRN 707/708, em frente ao BRB da W3 Norte

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre

