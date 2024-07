Rafael Badra Barolo Trattoria participa do Festival de Inverno do ParkShopping com menus exclusivos

O Barolo Trattoria tem o prazer de anunciar sua participação no Festival de Inverno do ParkShopping , que promete aquecer os dias e noites mais frias do ano no Planalto Central. Este evento gastronômico, que celebra a diversidade da culinária nacional e internacional, acontecerá de 1º de julho a 2 de agosto, sempre de segunda à sexta-feira, nos horários de funcionamento dos restaurantes.

Neldi Deitos Netto, Chef da unidade Brasília do Barolo ressalta que: “Nós do Barolo Trattoria temos mais de 25 anos de história e estamos muito animados para participar do Festival de Inverno no ParkShopping! Estaremos com nosso menu de 3 etapas até o dia 2 de agosto. Convidamos a todos para celebrar conosco a verdadeira gastronomia italiana em um ambiente acolhedor e festivo.”

Para o almoço individual, a R$ 69,90 a Trattoria oferece como entrada pão italiano gratinado com queijo e orégano acompanhado com caponata, seguida por um prato de Concha de quatro queijos ao molho sugo e como sobremesa uma bola de sorvete com calda de doce de leite.

Já no jantar, a R$ 89,90 por pessoa, o menu também começa com pão italiano gratinado com queijo e orégano acompanhado com caponata, seguido por Filé mignon e panna e funghi, um dos pratos assinaturas da franquia, finalizando com uma bola de sorvete com calda de chocolate.

O menu está disponível de segunda a sexta-feira.

Promoção Exclusiva

Os clientes que participarem do Festival de Inverno terão a chance de ganhar uma garrafa de vinho Don Prospero, elaborado com corte de uvas Tannat e Malbec da região de Canelones, no Uruguai. Para ganhar, basta acumular notas fiscais que comprovem o consumo de cinco menus completos (almoço ou jantar) e resgatá-las no app Multi. O vinho pode ser retirado no Lounge MultiVocê, localizado no 1° Piso, corredor da C&A, no horário de funcionamento do ParkShopping.

Sobre o Barolo

Fundado em 1999, o Barolo Trattoria é um restaurante italiano renomado com mais de 25 anos de história, reconhecido pela excelência gastronômica e pela qualidade de seu serviço. Com oito unidades em operação, incluindo três em shoppings e cinco em locais tradicionais, o Barolo se destaca por suas massas artesanais, pratos generosamente servidos e uma adega com mais de 180 rótulos. O ambiente acolhedor e a dedicação à experiência do cliente fazem do Barolo o restaurante italiano mais premiado de Curitiba, agora também presente em Brasília, oferecendo um espaço ideal para eventos e celebrações.

Serviço

Barolo Brasília

Onde: ParkShopping Brasília-Setor de Áreas Isoladas (SAI/SO) Área 6580-Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA Sul) Brasília – DF

Horário de funcionamento:

De segunda a quinta das 11:30 às 15:30 – 18:30 às 22:30

Rolha livre nas segundas e terças-feiras, exceto feriados.

Sexta das 11:30 às 16:00 – 18:30 às 23:00

Sábado, das 11:30 às 23:00

Domingo, das 11:30 às 20:00

Site: https://www.barolotrattoria.com.br/brasilia

Instagram: @barolobrasilia

The post Barolo Trattoria participa do Festival de Inverno do ParkShopping com menus exclusivos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .