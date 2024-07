Redação GPS Ator Amaury Lorenzo apresenta “A Luta” em Brasília

Brasília receberá o ator Amaury Lorenzo, que chega à capital pelo Circuito do Teatro Brasileiro, e traz consigo a peça “A Luta”, um monólogo que promete emocionar e provocar reflexões profundas. A peça estará em cartaz por uma curta temporada, nos dias 13 e 14 de julho, com apresentações no Teatro Unip, 913 Sul.

Sob a direção de Rose Abdallah e com dramaturgia de Ivan Jaf, “A Luta” é baseada na terceira parte do clássico da literatura nacional “Os Sertões”, de Euclides da Cunha. No palco, Lorenzo se transforma em um moderno rapsodo, narrando a épica Guerra de Canudos, ocorrida em 1896, onde religiosos liderados por Antônio Conselheiro enfrentaram as forças militares da recém-proclamada República brasileira.

Inspirada nos antigos rapsodos que cantavam epopéias como a Ilíada e a Odisseia de Homero, a diretora e o dramaturgo de “A Luta” criaram uma narrativa onde um único ator, através de sua voz e expressões corporais, revive os intensos confrontos entre o exército brasileiro e os moradores do arraial de Canudos.

As sessões ocorrem no sábado, às 20h, e no domingo, às 17h e às 19h30. Os ingressos já estão à venda.

Serviço

Teatro Unip (SGAS 913 – Asa Sul)

Temporada: dias 13 e 14 de julho , sábado, às 20h e domingo, às 17h e às 19h30

Não será permitida a entrada após o início do espetáculo

Ingressos: Plateia: R$ 60 (meia), e R$ 90 (ingresso solidário mediante doação de 1kg de alimento, promoção válida para os primeiros 40 ingressos por sessão)

Plateia popular: R$ 50 (inteira), e R$ 25 (meia)

À venda pelo Sympla e na Belini (113 Sul), sem taxas

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

