Ana Paula Polit Gontijo comemora aniversário com festa na casa nova

O número 51 foi o norteador da comemoração de aniversário de Ana Paula Polit Gontijo . Ao completar 51 anos, a publicitária escolheu para a festa o slogan criado por Magy Imoberdorf, em 1978, para a Cachaça 51: “51 – uma boa ideia”. Os 51 homens e as 51 mulheres se reuniram para brindar a nova fase da aniversariante .

“Eu conheci a Magy anos atrás e, como sou publicitária, me empolguei com as campanhas publicitárias elaboradas por ela. Como a Cachaça 51, conhecida como uma boa ideia, foi definida por ela, eu não poderia deixar de comemorar”, compartilha Ana Paula.