Agendão GPS | Brasília: Djavan, Leo Santana e Dilsinho se apresentam no fim de semana

O primeiro fim de semana de julho está repleto de eventos para todos os gostos na capital federal. De shows com grandes nomes da música brasileira no Na Praia Festival a palestras literárias, conversas sobre empreendedorismo feminino e apresentações musicais em diversos espaços culturais. Brasília promete um fim de semana vibrante e diversificado. Confira a programação completa do Agendão GPS | Brasília abaixo.

Na Praia Festival: Djavan, Tiago Iorc, Leo Santana e Dilsinho

O Na Praia Festival continua a agitar Brasília em sua edição inspirada na China, que acontece até 14 de setembro. Nesta semana, o festival recebe, na sexta-feira (5), Djavan e Tiago Iorc. No sábado (6), é a vez de Leo Santana, Henry Freitas e DJ Shark. Para fechar o fim de semana, no domingo (7), Dilsinho, Atitude 67 e Kamisa 10 sobem ao palco. A venda de ingressos é pelo site/app R2com.vc.

Serviço:

Data: 5 a 7 de julho

Local: Complexo Na Praia (Setor de Clubes Esportivos Norte)

Ingressos: disponíveis no site R2com.vc

Classificação: 18 anos

Eu Escrevo no Quadrado

O projeto “Eu Escrevo no Quadrado” chega ao Teatro Brasília Shopping no sábado (6), a partir das 19h, com palestras de Emilia Nuñez e Carolina Bacelar. O evento é voltado para quem deseja escrever e publicar livros infantojuvenis e de literatura fantástica. Inscrições pelo e-mail [email protected].

Serviço:

Data: 6 de julho

Local: Teatro Brasília Shopping (SCN Quadra 5 – Bloco A)

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Classificação: livre

Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo promete um final de semana agitado com shows de pagode, sertanejo e funk. A programação começa na sexta (5) com Benzadeus e DJs Sidharta, Mjay e Kacá. No sábado (6), Papo em Off e outros artistas animam a noite. No domingo (7), Largo Tudo, Ed Bittencourt, Gabriel Alves e DJs completam a festa. Ingressos antecipados no site Digital Ingressos.

Serviço:

Data: 5 a 7 de julho

Local: SAAN, Quadra 1

Ingressos: A partir de R$ 20 (meia) no site Digital Ingressos

Classificação: 18 anos

Bosque Park Norte: boa música e diversos ritmos

O Bosque Park Norte oferece uma programação musical variada para o final de semana. Na sexta-feira (5), a banda Brasiliana se apresenta às 20h. No sábado (6), é a vez do 1DUO, e no domingo (7), André 14 Voltas anima o almoço às 13h e Nathália Limam fecha o dia às 19h.

Serviço:

Data: 5 a 7 de julho

Local: Setor Hospitalar Norte, em frente à Comercial da 316 Norte

Couvert artístico: R$ 8,00

Classificação: livre

Roda de Conversa no JK Shopping

No dia 5 de julho, a partir das 15h, o JK Shopping recebe uma roda de conversa sobre empreendedorismo feminino e combate ao feminicídio, conduzida pela jornalista Marcia Zarur. O evento é gratuito e contará com a presença de diversas lideranças femininas.

Serviço:

Data: 5 de julho

Local: Praça de Eventos do JK Shopping (Piso L1)

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Boca Livre: O Retorno aos Palcos

O quarteto Boca Livre se apresenta no Centro de Convenções Ulysses no domingo (7), às 19h. O show marca o retorno do grupo e a introdução de canções inéditas do novo disco. Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital.

Serviço:

Data: 7 de julho

Local: Centro de Convenções Ulysses

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 180 (meia)

Classificação: 14 anos

