Redação GPS A nostalgia dos anos 80 invade a Piscina de Onda em agosto

Um dos eventos mais marcantes da capital federal, a festa A Volta aos Anos 80 , produzida por Paulinho Madrugada , está prestes a tomar conta da Piscina de Ondas, no Parque da Cidade, pela última vez antes de uma grande reforma no espaço. A data marcada é 10 de agosto

Com uma programação repleta de atrações, como DJs, bandas, exposição de carros antigos e praça de alimentação, a festa promete reviver as melhores músicas e momentos da década de 80.

“Estamos animados para compartilhar essa celebração dos anos 80 com os brasilienses, ainda mais na última edição na Piscina de Ondas, espaço que traz tantas lembranças desde 2017 e é um ícone para a cidade. O evento será muito animado e nostálgico”, disse Paulinho Madrugada, produtor do evento.

Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital, com opções de três setores diferentes para atender a todos os públicos. Além disso, mesas para 4 pessoas também estão disponíveis a partir de R$ 540. A classificação indicativa é de 18 anos e a doação de 1kg de alimento não perecível é sugerida, que será destinada para a Abrace.

Com uma trajetória de 29 anos, a festa A Volta aos Anos 80 conquistou não apenas os brasilienses, mas também chamou a atenção de pessoas ao redor do mundo, com edições realizadas em diversas cidades dos Estados Unidos. O evento se tornou tão relevante para Brasília que foi reconhecido como de relevante interesse cultural, social e econômico.

Além disso, uma websérie está sendo produzida como uma homenagem à última edição da festa na Piscina de Ondas. Com quatro episódios que mesclam elementos documentais e ficcionais, a série promete capturar a essência da festa e o impacto que teve na comunidade ao longo dos anos.

Serviço:

A Volta dos anos 80

Data: sábado, 10 de agosto

Horário: 19h

Local: Piscina de ondas – Parque da Cidade – estacionamento 7

Ingressos e mais informações: Bilheteria Digital e pontos de venda na cidade

Classificação indicativa: 18 anos

The post A nostalgia dos anos 80 invade a Piscina de Onda em agosto first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .