Beatriz Lima Leal Tendências direto do street-style da Paris Couture Week

Engana-se quem pensa que as tendências de moda são apenas vistas nas passarelas. Na verdade, elas estão em todos os lugares, desde as ruas, as plateias de desfiles e eventos, no tão conhecido street-style . A Semana de Moda de Alta-Costura ocorreu em Paris da temporada outono-inverno 2024-2025 ocorreu entre os dias 24 e 27 de junho, trazendo as tendências que veremos na próxima estação fria.

O street-style também tem um papel importante no desenvolvimento e popularização de novas tendências. A seguir, confira as principais trends de estilo de rua na Paris Couture Week !

Apesar da semana de moda trazer coleções de Alta-Costura de inverno, atualmente é verão no hemisfério norte. Por isso, vimos muitas estampas florais pela capital francesa, desde as mais românticas até os florais mais boho, com referência à moda dos anos 60 e 70.

O all-black foi outra tendência que esteve bastante presente nas ruas de Paris durante a Semana de Moda de Alta-Costura. Os looks monocromáticos pretos foram a aposta de muitas fashionistas, aproveitando o uso de uma cor só para ousar em texturas e tecidos diferentes.

Em uma variedade de tamanhos, formatos e texturas, as bolsas desempenharam um papel fundamental em elevar muitos dos looks de street-style vistos na Paris Couture Week. Essas peças não apenas complementaram os conjuntos, mas também trouxeram um toque de personalidade.

