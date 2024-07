Redação GPS SindSaúde intensifica campanha por reajuste salarial com apoio de parlamentares

Material publicitário de autoria do SindSaude-DF

O SindSaúde tem intensificado seus esforços na campanha pelo reajuste salarial dos servidores da saúde, buscando apoio de parlamentares tanto na esfera federal quanto distrital. As visitas aos gabinetes têm sido bem-sucedidas, resultando em respostas positivas e apoio à causa dos servidores da saúde do Distrito Federal. Em menos de uma semana, três parlamentares declararam seu apoio à luta dos trabalhadores: a senadora Damares Alves (Republicanos), o deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF) e o deputado distrital Eduardo Pedrosa (União Brasil), presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF). Essas visitas, lideradas pela presidente do SindSaúde, Marli Rodrigues, e pelos diretores do sindicato, têm renovado a esperança da categoria.

Durante as visitas, os representantes do SindSaúde dialogam com os parlamentares e suas equipes sobre diversas pautas que afetam diretamente a vida dos servidores da saúde. Além do impacto da defasagem salarial de 35,75%, foram abordadas questões como endividamento, qualidade do atendimento e saúde mental dos trabalhadores.

A senadora Damares Alves afirmou seu total apoio à campanha e destacou o impacto negativo da falta de valorização dos servidores da saúde. “Estou à disposição para ser a interlocutora com o governo. Acredito que não temos saúde sem profissionais valorizados. Fiquei muito preocupada, pois já estive do outro lado, buscando recomposição, e aqui a perda é grande. Farei o que for preciso para ajudar”, afirmou a senadora.

O deputado Rafael Prudente, durante seu discurso de apoio e engajamento às pautas do sindicato, lembrou das lutas já protagonizadas pelo SindSaúde. “Quero cumprimentar todos os servidores da saúde do Distrito Federal, especialmente os representados pelo SindSaúde. Já tivemos lutas importantes quando eu estava na presidência da CLDF, e agora não vai ser diferente. Vamos lutar junto com vocês. Estou assumindo o compromisso de apoiar a pauta salarial da categoria. Contem conosco, vamos fazer o que for preciso”, destacou o parlamentar.

A valorização e a união da classe foram temas destacados no voto de apoio do presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), Eduardo Pedrosa. Durante a visita ao gabinete do deputado, questões como endividamento, qualidade do atendimento e saúde mental dos trabalhadores foram discutidas com atenção. “Quero aqui deixar o meu compromisso com os profissionais de saúde. Ouvi várias pautas importantes e vamos trabalhar juntos, focando agora na recomposição salarial. Reconhecemos o trabalho de todos os servidores da saúde, sabemos da importância e da necessidade de valorizá-los e sermos justos. Contem comigo e, com a união de todos, vamos conseguir trazer bons resultados”, declarou Pedrosa.

A presidente do SindSaúde, Marli Rodrigues, expressou sua confiança nos resultados das reuniões: “Saímos dessas reuniões muito otimistas. A luta é difícil, mas com o apoio dos parlamentares, temos esperança de alcançar a recomposição salarial tão necessária. Estamos unidos e focados.”

O diretor Marcos Rogério comentou: “O compromisso dos parlamentares é um grande passo. Estamos confiantes de que, com esse apoio, poderemos avançar significativamente.”

Laura Batista afirmou: “Estamos em uma batalha contínua. As reuniões de hoje nos dão mais força para continuar.”

Rodrigo Conde destacou: “A união de todos é fundamental. O apoio dos deputados é crucial para o nosso movimento.”

João Pedro concluiu: “Saímos das reuniões com a certeza de que estamos no caminho certo. A luta continua, mas a esperança está renovada.”

O SindSaúde reafirma seu compromisso em lutar por todas as pautas que visam melhorar a vida dos trabalhadores da saúde, buscando apoio para fortalecer essa caminhada. Juntos, somos mais fortes.

Além das pautas salariais, os representantes do SindSaúde têm buscado apoio para o processo da Gaps, que será analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), liderado pelo ex-ministro José Eduardo Cardozo.

