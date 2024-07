Clayton Camargos Saúde e nutrição com Clayton Camargos: seis benefícios do abacate

Esqueça a maçã: um abacate por dia pode realmente manter o médico longe de você! Quer prefira espalhá-la no pão integral, misturá-lo na salada ou comê-la inteira com um pouco de sal, essa fruta é repleta de benefícios para a saúde, além de ser delicioso.

Eis 06 benefícios do abacate, de acordo com a ciência:

1. Podem auxiliar à diminuição do risco de doenças cardiovasculares:

Um estudo publicado em abril de 2022, no Journal of the American Heart Association, descobriu que aqueles que comiam ao menos duas porções de abacate por semana tinham um risco 16% menor de doenças cardiovasculares frente aos não consumidores. Esses participantes também tiveram um risco menor de abrir quadros de doenças coronarianas.

Clique aqui para acessar o estudo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35352568/

2. Podem beneficiar à saúde intestinal:

Estudo publicado em 2021, no Journal of Nutrition, examinou o impacto dos abacates ao intestino humano, e concluiu que os participantes consumidores de um abacate por dia tinham uma maior concentração de enterobactérias saudáveis, além de uma flora mais diversa e com maior capacidade de conter processos inflamatórios e doenças crônicas não transmissíveis.

Clique aqui para acessar o estudo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32805028/

3. Podem ajudar a reduzir a gordura intra-abdominal visceral:

Um estudo de 2021, publicado por pesquisadores da Universidade de Illinois, registrou que mulheres que consumiam uma abacate por dia tiveram redução em sua gordura abdominal visceral profunda. Uma quantidade elevada desse tipo de tecido adiposo regionalizado pode aumentar o risco de diabetes tipo II, tornando essa redução significativa.

Clique aqui para acessar o estudo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34191028/

4. Podem manter baixos os níveis de LDL:

Em 2019, cientistas publicaram que ingerir um abacate por dia levou a níveis mais baixos de lipoproteína de baixa densidade (LDL), também conhecida como “colesterol ruim”. Eles chegaram até essa conclusão examinando a concentração sérica de partículas de LDL no sangue dos indivíduos pesquisados, cuja diminuição ocorreu após a introdução do consumo diário de abacate na dieta desses participantes.

Clique aqui para acessar o estudo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31616932/

5. Podem ajudar a prevenir o câncer de boca:

Essa fruta também pode ser positiva para a saúde bucal. Um estudo de 2008, publicado na Seminars in Cancer Biology, registrou que certos nutrientes das abacates podem ajudar a interromper o crescimento de células pré-cancerígenas presentes nos cânceres intra orais – ou até mesmo extermina-las completamente.

Clique aqui para acessar o estudo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18416986/

6. Podem nos tornar mais inteligentes:

Em um estudo de 2017, publicado na NeuroImage, encontraram-se ligações entre os ácidos graxos monoinsaturados presentes no abacate e a rede neural responsável pela inteligência geral. Os pesquisadores associaram esses ácidos graxos à rede de atenção dorsal, conectada à resolução de problemas e tarefas que requeiram mais atenção e habilidades específicas.

Clique aqui para acessar o estudo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28821393/

Além de tudo isso, caso você precise de mais um empurrão para adicionar essa fruta à sua lista de compras, os abacates contêm concentrações relevantes de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas do Complexo B, C, E e K, minerais como magnésio, manganês, cobre, zinco, potássio e ferro, e ainda ácido graxo monoinsaturado – oleico – o mesmo presente no azeite de oliva.

79% da sua composição é por fibras predominantemente solúveis, que aumentam o tempo de absorção dos nutrientes e da sensação de saciedade. Além disso, favorecem a saúde da microbiota intestinal, reduzem os níveis séricos de glicose, e do colesterol total e suas frações.

Cabe destacar que a abacate porta muito pouco açúcar e, portanto, baixo índice glicêmico, sendo uma ótima alternativa para dietas que demandem a contagem ou restrição de carboidratos.

De outra parte, por ser um alimento de alta densidade energética, uma porção de 100 g tem 160 Kcal, deve-se calcular seu consumo a partir das necessidades individuais de cada paciente, contemplando à prescrição componentes como sexo, idade, peso, estatura, composição corporal, atividades física e de vida diária, disponibilidade digestória, e também outras questões clínico-nutricionais.

Nenhum conteúdo desta coluna, independentemente da data, deve ser usado como substituto de uma consulta com um profissional de saúde qualificado e devidamente registrado no seu Conselho de Categoria correspondente.

Clayton Camargos é sanitarista pós graduado pela Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/Fiocruz. Desde 2002, ex gerente da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC) do Ministério da Saúde. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLAN) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Consultor técnico para Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa Em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde. Coordenador Nacional de Promoção da Saúde (COPROM) da Diretoria de Serviços (DISER) da Fundação de Seguridade Social. Docente das graduações de Medicina, Nutrição e Educação Física, e coordenador dos estágios supervisionados em nutrição clínica e em nutrição esportiva do Departamento de Nutrição, e diretor do curso sequencial de Vigilância Sanitária da Universidade Católica de Brasília (UCB). Atualmente é proprietário da clínica Metafísicos.

CRN-1 2970.

