Por dentro da suíte do Copacabana Palace, eleita a melhor da América do Sul

Não é à toa que o Copacabana Palace é a escolha de celebridades nacionais e internacionais que chegam ao Rio, além de ser o local que recebe grandes festas da cidade. O hotel acaba de ser premiado pelo World Travel Awards em cinco categorias: Melhor Hotel da América do Sul, Melhor Suíte da América do Sul, Melhor Hotel do Brasil, Melhor Suíte do Brasil e Melhor Hotel Business do Brasil.

Com Madonna, Mick Jagger, princesa Diana, Gisele Bündchen e Katy Perry entre alguns dos hóspedes, a suíte, também chamada de penthouse, conta com detalhes de luxo que justificam os mais de R$ 20 mil cobrados por noite.

A acomodação oferece serviço de mordomo para que o hóspede seja atendido por um funcionário que fica ao dispor por 24 horas. A cama king size tem colchão ortopédico e lençóis de luxo.

O minibar é recheado com itens personalizados. Já os banheiros têm banheira e acabamento em mármore, além do chuveiro separado. O espaço também é pet friendly e aceita cães e gatos, desde que não pesem mais de 5kg.

Ainda, os hóspedes do andar têm acesso à black pool, piscina exclusiva, mas existe um horário a ser respeitado: das 10h às 18h.

A suíte Signature, que conta com ainda mais benefícios, custa R$ 31.990 por noite, enquanto o quarto mais barato, no mesmo período de pernoite, custa R$ 3.767 e tem 30 m², podendo ser ocupado por no máximo duas pessoas.

Ulisses Marreiros, diretor geral do Copacabana Palace, comemora com grande satisfação a conquista no World Travel Awards.

“É uma honra para o hotel ter sido reconhecido em cinco categorias por uma instituição tão respeitada como o World Travel Awards. Ganhar o prêmio de Melhor Hotel da América do Sul reforça nosso compromisso em oferecer o mais alto nível de hospitalidade aos nossos hóspedes e visitantes”, afirma.

