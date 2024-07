Redação GPS Melhores do Mundo e Giovana Fagundes se apresentam na temporada de férias

Com 29 anos de carreira, a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo apresenta o inédito espetáculo Tela Plana , nos dias 6 e 7, no Teatro Água Claras do Espaço Cultural Caesb. No mesmo local, em 20 de julho, Giovana Fagundes chega com o stand up A História que nos Contaram .

De forma muito bem-humorada, o grupo Os Melhores do Mundo brinca sobre o “telaplanismo”, trazendo para o público uma série de novas e hilárias esquetes.

Já no show “A História que nos Contaram”, Giovana Fagundes aborda e mistura diversos temas que tocam a atual sociedade brasileira, como descobrimento do Brasil, racismo, casamento, monogamia e sexo.

Serviços

Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo – Tela Plana

Dias e horários: sábado (6), às 21h30; e domingo (7), às 20h30

Endereço: Espaço Cultural Caesb: Avenida Sibipiruna, Lote 13/21 – Águas Claras

Contato: (61) 3213-7266

A História que nos Contaram – Giovana Fagundes

Dia e horário: 20 de julho, 21h

Endereço: Espaço Cultural Caesb: Avenida Sibipiruna, Lote 13/21 – Águas Claras

Contato: (61) 3213-7266

The post Melhores do Mundo e Giovana Fagundes se apresentam na temporada de férias first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .