IgesDF cria sistema para reduzir desperdício de medicamentos na rede pública

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) anunciou a implementação de novos equipamentos e tecnologias que vão transformar o controle da cadeia de suprimentos da instituição, reduzindo desperdícios e garantindo maior segurança medicamentosa. Durante dois dias de evento, os farmacêuticos hospitalares do IgesDF serão capacitados para atuar com segurança nos novos processos e fluxos.

O evento, organizado pela Superintendência de Administração e Logística com o apoio da presidência do IgesDF, ocorre desde quarta-feira (3) no auditório do Conselho Regional de Farmácia (CRF), com a presença de farmacêuticos de todas as unidades geridas pelo Instituto, incluindo o Hospital de Base (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Hospital Cidade do Sol (HCSol) e unidades de pronto atendimento (Upas). Mais de 90 profissionais se inscreveram, representando uma adesão de mais de 95% do setor.

O diretor-presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda, destacou os novos projetos que o IgesDF vem implementando em sua gestão, pautados na governança clínica, e falou sobre a importância de trazer o olhar da rede privada para a saúde pública do DF. “O controle de desperdícios na farmácia trará mudanças significativas e economias que poderão ser revertidas para a gestão de pessoas” , afirmou.

Lacerda ressaltou ainda a importância de os profissionais compreenderem e acompanharem as mudanças em desenvolvimento. “Virão inúmeros projetos, modernização no parque tecnológico, para trazer melhorias para vocês. Me coloco à disposição e conto com o apoio de vocês, lideranças, para que possamos trazer qualidade e segurança aos nossos usuários” , finalizou.

Tecnologia

Entre as novidades, destaca-se a utilização de máquinas de unitarização de medicamentos, que levarão agilidade e segurança no processo de dispensação de medicamentos por dose unitária. “São máquinas inovadoras com redução de trabalho manual, permitindo que vocês possam focar em novos projetos e melhorias. Comprimidos e ampolas já saem individualizados, com código de barras e rastreamento” , explicou a superintendente de Administração e Logística do IgesDF, Bárbara Santos.

As máquinas serão distribuídas entre as unidades da Ucad (Unidade de Administração e Distribuição), que enviará os medicamentos para as UPAs e o Hospital Cidade do Sol. Já no Hospital de Base e no Hospital Regional de Santa Maria, os equipamentos serão instalados diretamente.

Além disso, Bárbara anunciou o uso de robôs para a dispensação de medicamentos, com os testes iniciando no Hospital de Base. “Começaremos no HBDF e ampliaremos para outras unidades. O robô sairá da farmácia para realizar entrega do medicamento conforme prescrição médica ao posto de enfermagem, com todo um mapeamento para envio, integrado com elevadores, rastreabilidade e uso de senhas para a retirada do medicamento” , explicou.

Outra tecnologia mencionada foi o dispensário eletrônico, que faz o controle unitário dos produtos conforme a prescrição médica. “É parecido com um armário grande e seguro, controlado por biometria, que garante rastreabilidade, segurança e transparência para gestores hospitalares e pacientes, com total integração de informações via software” , disse Bárbara.

Serão implementados também o uso de inteligência artificial e palmtop (coletor de dados), que otimizarão a dispensação de todas as farmácias do instituto com eficiência operacional. Além das novidades, os participantes tiveram a oportunidade de se atualizar sobre processos já em andamento no IgesDF, como a rastreabilidade de medicamentos e a verticalização do centro de distribuição, podendo tirar dúvidas e participar ativamente das discussões.

