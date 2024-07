ESTADÃO CONTEÚDO Hezbollah lança 200 foguetes contra Israel e aumenta tensão no Oriente Médio

O grupo libanês Hezbollah afirmou ter lançado mais de 200 foguetes contra várias bases militares em Israel, em retaliação a um ataque que matou um de seus comandantes seniores. O ataque do grupo militante apoiado pelo Irã nesta quinta-feira (4) foi um dos maiores no conflito que já dura meses ao longo da fronteira entre Líbano e Israel, com as tensões aumentando nas últimas semanas.

Hezbollah fired massive barrages of projectiles toward northern Israel earlier today: -Approx. 200 projectiles were launched toward the Golan area, some of which were intercepted by the IDF Aerial Defense Array and the IAF. -Over 20 suspicious aerial targets were launched… pic.twitter.com/PmIa62ZxrM — Israel Defense Forces (@IDF) July 4, 2024

Os militares israelenses disseram que “inúmeros projéteis e alvos aéreos suspeitos” entraram em seu território vindos do Líbano, muitos dos quais, segundo eles, foram interceptados. Não houve relatos imediatos de vítimas. Israel reconheceu na quarta-feira (3) que havia matado Mohammad Naameh Nasser, que chefiava uma das três divisões regionais do Hezbollah no sul do Líbano, um dia antes.

ELIMINATED: Muhammad Neamah Naser, the Commander of the Aziz Unit in the Hezbollah Terrorist Organization Naser entered his position in 2016 and led the rockets and anti-tank missile attacks from southwestern Lebanon toward Israeli civilians, communities and security forces.… pic.twitter.com/Uof9YEO0fy — Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2024

Os EUA e a França continuam a se esforçar para evitar que as tensões se transformem em uma guerra total, que eles temem que possa se espalhar por toda a região. As autoridades de Israel, por sua vez, dizem que podem decidir entrar em guerra no Líbano se os esforços para uma solução diplomática fracassarem. (Com Associated Press)

