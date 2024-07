Redação GPS Festas Play, BalanSoul e Criolina agitam festival no Parque da Cidade

Aguardado na cidade, o Festival Vibrar 2024 está prestes a agitar Brasília de 15 a 18 de agosto no Parque da Cidade e promete quatro dias de intensa atividade cultural, gastronômica e musical.

Além de grandes nomes da música brasileira e internacional, o evento contará com as festas Play, BalanSoul e Criolina, cada uma com sua identidade própria em um segundo palco, garantindo que a música e a festa não parem.

Produtor da festa Play, que acontece no dia 16 de agosto, Ktuh destacou a importância de participar de um festival que celebra a cultura local.

“Para a Play, é essencial estar no Vibrar, compartilhando nossos 16 anos de tradição com um público diversificado. Preparamos um time de DJs bem completo: além de mim, Ruiz Lopes, Gabi Buzzi, Spot e Tobias. A nossa promessa é passar por todas as vertentes do rock e gerações da festa, sem deixar a pista parada! São mais de 6 horas da melhor curadoria de rock da cidade. Estamos animados para uma noite memorável com artistas como Vanessa da Mata, Alice Caymmi e Céu”, disse.

Chicco Aquino, produtor da festa BalanSoul, que acontece no dia 17 de agosto, ressaltou que “o Vibrar é uma vitrine rica para a BalanSoul, que trará um line-up diverso e inédito, repleto de RnB, Brasilidades, Pop e Hip Hop, estilos que ecoam no coração do festival. A festa vai chegar junto com 5 atrações – além de mim, Miranda, Janna, Tamenpi (Só Pedrada Musical) e DJ A em um line up diverso e inédito. Estamos muito animados em fazer parte desse momento!”.

Já Rodrigo Barata, da festa Criolina, que acontece no dia 18 de agosto, frisou a importância de estar conectado com um evento que valoriza a diversidade musical.

“A Criolina representa uma marca de movimentação cultural há duas décadas em Brasília. No Vibrar, apresentaremos um set que resume nossa história e pesquisa musical. Vamos contar histórias de várias cenas da música brasileira, das antigas e das atuais, de vários locais do Brasil, das coisas contemporâneas, do som raiz e das misturas com música eletrônica também, das músicas das periferias e dos centros urbanos”, afirmou.

Além das festas temáticas, o Vibrar 2024 contará com mais de 30 atrações, incluindo Duda Beat, Vanessa da Mata, Planet Hemp, Nação Zumbi, entre outros. Com dois palcos principais e uma variedade gastronômica, o evento oferecerá uma experiência completa para até 6 mil pessoas na pista e mais mil no camarote.

A Limonada Project, famosa feira de exposição brasiliense, estará presente no evento para valorizar a economia local e reforçar a representatividade da cidade.

“Estamos trabalhando com uma curadoria linda de produtores locais, vamos exaltar as marcas de Brasília e mostrar o que tem de melhor na nossa cidade. É muito importante somar com eventos como o Vibrar que pensam e vibram de uma forma criativa, no intuito de fomento que possam agregar diversas áreas”, disse Gracilene de Bessa, à frente da iniciativa.

Um dos organizadores do evento, Renato De Luca sublinhou a importância do Vibrar 2024 em fortalecer os laços comunitários através da música em Brasília, proporcionando diversão e entretenimento para os moradores da cidade.

Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 45. A classificação indicativa é de 16 anos, com acesso permitido para menores acompanhados.

Serviço:

Vibrar 2024

Data: 15 a 18 de agosto de 2024

Local: Parque da Cidade (Praça das Fontes)

Horário: 16h às 02h

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 16 anos, menores acompanhados dos responsáveis também têm acesso ao evento

