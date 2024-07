Redação GPS Em Madri, brasileira ganha prêmio em Unlock Her Future 2024

Para identificar e empoderar empreendedoras sociais na criação de startups que aceleram o progresso positivo para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o prêmio Unlock Her Future foi desenvolvido. Na edição de 2024 da América Latina, quatro jovens da região, incluindo uma brasileira, foram contempladas.

Em Madri, com quase mil inscrições, a representante brasileira no júri do prêmio foi a presidente do Conselho Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano. Entre as vencedoras está a brasileira Thamires Pontes que, com sua empresa Phycolabs, desenvolve produtos e tecnologias, aproveitando o potencial das algas marinhas como alternativa para substituir materiais petroquímicos.

As vencedoras irão receber um aporte financeiro de 100 mil euros, além de mentorias, programas de orientação especializada para acelerar o lançamento e o crescimento dos empreendimentos. Thamires conta que acredita que “o reconhecimento e validação da associação abrirão portas para oportunidades que antes não estavam disponíveis pra mim”.

Para Vanessa Mendonça, presidente do Conselho Internacional de Empreendedorismo da Associação Comercial do Distrito Federal, o aspecto mais interessante sobre a premiação foi o fato de que as jovens premiadas precisaram comprovar o impacto de cada projeto.

“Estive no julgamento das finalistas em São Paulo e fui a Madri acompanhar a entrega do prêmio. Para ser escolhida, cada uma das jovens teve que mostrar de que forma o projeto inscrito iria transformar a vida da sua comunidade e isso faz toda a diferença”, conta a ex-secretária de Turismo do DF e embaixadora do Brasil no Prêmio.

Entre as personalidades que participaram como juradas e embaixadoras do Unlock Her Future 2024 edição LATAM, estiveram Chantal Khoueiry, Elena Foguet, Luiza Helena Trajano, Gilda Perez Alvarado, Mireya Cisneros, Paola Rojas e Maria-Noel Vaeza.

