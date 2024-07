Beatriz Lima Leal Disney e Balmain celebram 30 anos de “O Rei Leão”

Para comemorar os 30 anos do filme “O Rei Leão”, a Balmain juntou-se à Disney em uma coleção-cápsula limitada. Desenvolvidas pelo diretor criativo da maison , Olivier Rousteing, as peças femininas e masculinas fazem referência às tradições artesanais da África, cenário retratado no filme, além de celebrar uma nova geração de talentos africanos.

As roupas e os acessórios da collab da Balmain com a Disney incorporam o DNA da maison: uma profundo respeito pela herança singular de Balmain, uma paixão pelo incomparável savoir-faire da Alta-Costura parisiense e uma vontade de construir reflexões íntimas sobre sua própria viagem distinta pela vida.

“Trabalhar nessa colaboração foi a realização de um sonho. Eu tinha apenas nove anos de idade quando ‘O Rei Leão’ foi lançado, mas até hoje, quase três décadas depois, eu só preciso fechar meus olhos para relembrar aquela incrível mistura de música, imagens e emoções. As lições que absorvi, enquanto me sentava, absolutamente paralisado pelo que estava acontecendo na tela gigante à minha frente, permaneceram comigo por toda a minha vida” , diz Olivier Rousteing.

Um curta-metragem filmado na África do Sul por Femi Oladigbolu acompanha a collab, mostrando os designs , as paisagens e o grupo de modelos africanas montado por Olivier. Além disso, a parceria Balmain X Disney destaca uma nova geração de talentos artísticos da África.

A coleção “Disney x Balmain: The Lion King” será lançada no dia 8 de julho, nas lojas da Balmain ao redor do mundo e no site oficial da maison .

