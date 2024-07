Caio Barbieri Deputados criam grupo de trabalho para acompanhar merenda escolar no DF

Os deputados distritais Paula Belmonte (Cidadania) e Gabriel Magno (PT) deixaram de lado suas diferenças políticas para se unirem em defesa da merenda escolar nas escolas da rede pública do Distrito Federal. Os parlamentares criaram um Grupo de Trabalho para acompanhar de perto a situação do Programa de Alimentação Escolar do DF (PAE-DF).

A preocupação com a qualidade da merenda nas escolas não é recente para a deputada Paula Belmonte. Após visitar diversas unidades escolares e constatar a falta de alimentos e a precariedade das refeições servidas, ela convocou uma audiência pública em maio para debater o assunto. Foi nesse contexto que surgiu a proposta de criar um grupo de trabalho para fiscalizar de forma mais efetiva o Programa de Alimentação Escolar do DF.

“O Governo do Distrito Federal precisa ser muito rápido para resolver a situação da merenda das nossas crianças, pois é inaceitável ver estudantes com refeições de baixa qualidade, ou muitas vezes, sem nada para comer”, afirmou a deputada Paula Belmonte.

Além dos deputados, o grupo de trabalho será composto por representantes da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) e do Conselho de Alimentação Escolar do DF, juntamente com servidores da Câmara Legislativa indicados pelas Comissões de Fiscalização e Transparência e de Educação, Saúde e Cultura da CLDF. O objetivo é realizar um diagnóstico detalhado do programa e apresentar um relatório com medidas para aprimorar a alimentação escolar.

Com um prazo de 120 dias para concluir os estudos e apresentar o relatório final, o grupo de trabalho poderá prorrogar esse prazo caso seja necessário. A união dos deputados de diferentes partidos em prol da merenda escolar demonstra a importância da causa e a necessidade de ações conjuntas para garantir uma alimentação adequada aos estudantes da rede pública do Distrito Federal.

