Coquetel e desfile marcam a noite de abertura da Brasília Design Week no Museu Nacional

Na noite dessa quarta-feira (3), o Museu Nacional da República foi o cenário da abertura de um dos eventos mais esperados do calendário cultural da capital: a Brasília Design Week (BDW) .

Entre os convidados ilustres, destacaram-se Giselle Ferreira, secretária da Mulher do DF; Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil; José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF; Leonardo Reisman, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF; e o renomado arquiteto Marcelo Rosenbaum.

A noite foi animada pela trilha sonora do DJ Barata e da banda Projeto In Trio, enquanto os convidados desfrutavam das bebidas oferecidas pela Casa Perini e Urban. A organização ficou por conta da Com Vento – Comunicação e Eventos.

O ponto alto da noite foi o desfile do estilista Maurício Duarte, que apresentou suas criações no icônico espaço do Museu Nacional da República, com direito a descida dos modelos pela rampa do monumento.

O designer, que pertence ao povo Kaixana, ganhou notoriedade ao vestir a primeira-dama Janja Silva para um evento de sustentabilidade internacional em 2023 e é destaque na lista Forbes Under 30. Após o desfile, Maurício expressou sua emoção: “É uma enorme realização. Sempre sonhei em ser um artista” .

Além disso, o estilista revelou com exclusividade ao GPS | Brasília seus planos para o futuro: “Serei o único brasileiro a integrar um time de designers da América Latina na próxima NYFW. Será muito especial! Apresentarei uma versão 2.0 da coleção Piracema” .

A Brasília Design Week 2024, que se estenderá pela próxima semana, mas tem programação até agosto, promete movimentar a cidade e posicionar Brasília como um polo de design no cenário internacional. Desde 2017, a capital é reconhecida pela Unesco como “Cidade Criativa do Design” e, em novembro de 2023, lançou o movimento Brasília Cidade do Design, que culmina na realização da BDW 2024.

“Brasília é a cidade que nasceu do design e renasce do design todos os dias. Queremos transformar isso em um evento nacional. Eu fico imaginando Brasília lançando tendência, porque nos anos 1960 era isso. Essa marca do design e da moda sendo referência para o mundo, com todos esses nomes: Sérgio Rodrigues, Niemeyer, Athos Bulcão, Burle Marx. A gente quer trazer isso de volta, porque está no DNA dela“ , afirmou Caetana Franarin, idealizadora do projeto.

A programação da Brasília Design Week inclui exposições, oficinas, workshops e feiras, destacando práticas sustentáveis e regenerativas no design. A exposição principal, com peças de designers brasilienses e brasileiros, estará no Museu Nacional da República, e a mostra “Jalapoeira Apurada”, assinada por Marcelo Rosenbaum, ocupará o anexo do museu.

Confira quem passou pelo coquetel pelas lentes de Vanessa Castro:

