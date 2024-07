Redação GPS Celina Leão lidera pesquisa de intenção de votos para o GDF

Uma pesquisa de opinião realizada pelo instituto Paraná Pesquisas revelou, nesta quarta-feira (4) que, se as eleições para o Governo do Distrito Federal fossem hoje, a vice-governadora Celina Leão (PP) lideraria com 22% dos votos. A informação é do Correio Braziliense .

Em segundo lugar, aparece o ex-governador Arruda, com 18,6%, seguido pela senadora Damares Alves e pelo presidente do Iphan Leandro Grass, com 14,9% e 13,2%, respectivamente.

Em um segundo cenário, sem a presença de Arruda e Damares, Celina se mantém na liderança com 30%, enquanto Leandro Grass aparece em segundo, com 14,8%.

Governo Ibaneis

Além da intenção de voto, a pesquisa também avaliou a gestão do atual governador do DF, Ibaneis Rocha, com 30,8% dos entrevistados considerando-a boa, 10,4% ótima, 9% ruim e 18,2% péssima. A aprovação do governo alcançou 58,2%, enquanto 37,3% dos entrevistados desaprovam.

“Acredito que estamos no caminho certo e que a população reconhece o trabalho que tem sido realizado em prol do Distrito Federal”, destacou Ibaneis Rocha em relação aos índices de aprovação de seu governo.

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 29 de junho e 02 de julho, com 1360 eleitores, e possui um grau de confiança de 95%, com margem de erro de aproximadamente 2,7 pontos.

The post Celina Leão lidera pesquisa de intenção de votos para o GDF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .