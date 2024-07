Redação GPS Brasília recebe Campeonato Brasileiros de Jovens Cavaleiros

A Sociedade Hípica de Brasília recebe, de 4 a 7 de julho, o Campeonato Brasileiro de Salto 2024 – Jovens Cavaleiros, considerado um dos mais importantes do país para a formação de futuros cavaleiros no hipismo . O campeonato é promovido pela Federação Hípica de Brasília.

A competição é dividida em categorias, a jovem cavaleiro, jovem cavaleiro Top, jovem cavaleiro A e jovem cavaleiro B. As provas ocorrem na pista de areia principal, com saltos de 1,00m até 1,30m. Esta edição conta com cerca de 200 atletas inscritos, com idades entre 14 e 22 anos.

Na última edição, sediada em Curitiba, a brasiliense Maria Luiza Borges Cabral com Lumpur Jmen II conquistou o pódio na categoria jovem cavaleiro Top, tornando-se campeã brasileira.

Para o presidente da Federação Hípica de Brasília, Almir Vieira, há um notável crescimento do hipismo na capital federal. “Está evidente o crescimento do esporte em Brasília e o surgimento de vários clubes equestres, aumentando a base de adeptos amadores, impulsionando a profissionalização e, como resultado, gerando equipes e atletas de alto nível reconhecidos nacionalmente”, destaca.

A entrada do evento é gratuita, sediado na Sociedade Hípica de Brasília – SHIP, Área Especial Conjunto 08, Nº S/N, Asa Sul, a partir das 8h.

