Brasília Design Week criará manifesto em protesto à PPCub com apoio do setor

O Brasília Design Week , que começou nessa quarta-feira (3), vai reunir ao longo de uma semana pessoas ligadas à arquitetura, design, arte, inovação e sustentabilidade. Caetana Franarin, idealizadora do projeto que já está na sua 3ª edição, levanta a bandeira de Brasília é uma cidade criativa e, logo após a sua abertura do evento, iniciou esta quinta-feira (4) na suíte presidencial do Kubitschek Plaza Hotel, em um bate-papo com cerca de 20 pessoas do segmento.

Em meio à reunião, onde se discutiu a força e a identidade da capital, surgiu a polêmica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub), que mobilizou a cidade nas últimas semanas. Convocado a participar do encontro, o empresário Paulo Octávio explicou a situação para os presentes e concluiu-se que a reunião renderia um documento assinado pelos profissionais.

“ Nós vamos sair daqui com um manifesto e entregar às autoridades responsáveis para que essa discussão realizada aqui seja aberta a comunidade interessada em avaliar melhor ”, disse Caetana Franarin.

De acordo com Paulo Octávio, apesar do nome, o plano não traz nenhuma preservação. “ Aqui tem a melhor qualidade de vida do Brasil, não tem nada igual, mas a secretaria de habitação entende que Brasília tem que ser povoada e no fundo o PPCub concentra mais, no mínimo, 200 mil pessoas nos Plano Piloto. É uma transformação muito grande, e esse plano não é um plano de preservação e sim de expansão de Brasília ”, afirmou.

A presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio, Beatriz Guimarães, disse que a cidade está ameaçada com o PPCub: “ A gente tem que chamar os nossos empresários e a população para tomar consciência e se apoderar dessa cidade ”.

Quem também esteve presente no encontro e se posicionou a respeito desse projeto foi a diretora da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, Cândida Cervieri: “ Não adianta a gente se reunir em um grupo seleto nessa sala e discutir assuntos se eles não vierem pautados com ações concretas. A gente precisa se expor mais e verbalizar o que a gente pensa. Quem ama Brasília tem uma responsabilidade e ela tem que ser transformada em atos ”, concluiu Cervieri.

A segunda edição do Brasília Design Week começa oficialmente nesta quinta-feira (4), no Museu Nacional da República. Durante a sua fala, a idealizadora Caetana Franarin reforçou a necessidade de devolver a Brasília o prestígio que tinha décadas atrás, quando o assunto era design e arte. “ Brasília é a cidade que nasceu do design e renasce do design todos os dias. Queremos transformar isso em um evento nacional. Eu fico imaginando Brasília lançando tendência, porque nos anos 1960 era isso. Essa marca do design e da moda sendo referência para o mundo, com todos esses nomes Sérgio Rodrigues, Niemeyer, Athos Bulcão, Burle Marx. A gente quer trazer isso de volta, porque está no DNA dela “, afirmou.

A presença de Marcelo Rosenbaum foi fundamental, já que ele trouxe a exposição Jalapoeira Apurada, uma coleção de esculturas de capim dourado, um trabalho de 37 mulheres de três comunidades quilombolas do Tocantins: Quilombo do Prata, Quilombo do Mumbuca e ACAPPM Mateiros.

“ Design é sobre desenhar relações. O poder de falar de pessoas que se relacionam com o poder de mudança e de transformação. E é o que eu sei falar e sei fazer. A WWF me convidou para fazer essa coleção, mas eu queria fazer além. Queria ir para a comunidade para conversar com essas mulheres, entender o que elas querem. O que precisam pode não ser sobre designer e sim sobre a comida”, compartilhou Marcelo.

Sérgio Matos também ressaltou a importância e o poder de transformação que o design tem na vida das pessoas. “ A gente vê o design entrando e fazendo uma transformação da vida de pessoas, de muita gente que não tinha uma ligação forte com ele. Então, é bacana ver essa evolução e a ter uma exposição em que a gente consegue ver isso, essa mistura, é muito bom participar disso”, destacou.

Caio Dutra, diretor executivo do instituto No Setor, completou: “É essencial t er a percepção de que a inclusão é colocar a comunidade em vulnerabilidade, seja indígena, quilombola, em situação de rua, em todos os processos da produção. E não só a gente ter um olhar de designer, de ir nessas comunidades, de tirar foto, de explorar o trabalho dessas pessoas e colocar em exposições. É a ideia é a gente trazer essas pessoas para dentro do fluxo, do processo como todo e para os espaços de poder, inclusive “, finalizou.

Além de Rosenbaum e Matos, o encontro contou com as organizadoras da Casacor Brasília, Eliane Martins e Moema Leão, além de representantes da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, empresários, arquitetos e designers brasilienses.

