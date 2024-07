Redação GPS Biblioteca Nacional de Brasília celebra a infância com projeto cultural

Nesta quarta-feira (10), a Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) abre as portas para a nova edição do projeto ‘A Infância na Biblioteca’, oferecendo uma série de atividades culturais e educativas. A programação, que terá início às 15h, inclui teatro de bonecos, contação de histórias, palestra, visitas guiadas, oficinas e exibições audiovisuais, promovendo o acesso à cultura e à literatura de forma inclusiva.

No destaque do evento, o teatro de bonecos apresentará ‘Os meninos verdes’, adaptação da obra de Cora Coralina pela Cia Voar. A apresentação será acessível com interpretação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição, garantindo que todos possam desfrutar da experiência cultural.

Marco Augusto, produtor executivo do projeto e também bonequeiro, ator e diretor teatral, expressou sua satisfação em proporcionar atividades formativas e culturais para crianças.

“Precisamos fortalecer as cadeias criativa, produtiva e mediadora do livro e da leitura, visando o desenvolvimento intelectual e a democratização do acesso aos bens culturais”, destacou.

O projeto ‘A Infância na Biblioteca’ é realizado pela Voar Arte para a Infância e Juventude, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio de um termo de fomento. A iniciativa visa não apenas enriquecer a experiência cultural das crianças, mas também promover a inclusão e a diversidade nas bibliotecas públicas do Distrito Federal.

Marmenha Rosário, coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal, ressaltou a importância dessa ação para a missão da BNB.

“Receber crianças e promover atividades literárias é fundamental para integrar a tecnologia do livro com outras formas de expressão de maneira mágica e necessária”, afirmou.

Serviço

Local: Biblioteca Nacional de Brasília (Esplanada dos Ministérios)

Data: 10 a 27 de julho

Entrada gratuita

The post Biblioteca Nacional de Brasília celebra a infância com projeto cultural first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .